El Govern admet que la falta de famílies d'acollida obliga a derivar infants i nadons

La Generalitat admet que la falta de famílies d'acollida a les comarques de Girona obliga la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència a derivar infants i nadons al centre de menors de Misericòrdia per tal que siguin atesos. Des del departament d'Afers Socials, reconeixen que actualment a la demarcació caldria incrementar en una quinzena el nombre de famílies que es puguin fer càrrec d'aquestes criatures, i per això fa una crida a augmentar el voluntariat.

La directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, Agnès Russiñol, va assenyalar que la millor situació per a aquests infants és estar o bé amb la família directa o bé amb una de voluntària d'acollida. D'aquestes, actualment n'hi ha 34 a la demarcació, i en caldrien almenys una quinzena més per poder atendre els catorze infants menors de sis anys que hi ha al centre Misericòrdia de Girona.

L'Àngels i l'Agustí són una parella de Navata (Alt Empordà) que des de fa un any i tres mesos han acollit una nena. Són una de les 34 famílies d'acollida que hi ha a les comarques de Girona i es mostren «satisfets i orgullosos» de l'opció que van prendre. Tots dos reconeixen que és imprescindible «creure en l'acolliment» abans de tenir un nadó, i recorden que és una tasca sobretot voluntària.

El dèficit de famílies fa que moltes d'aquestes criatures hagin d'anar a centres d'acollida com La Misericòrdia de Girona, on actualment hi ha catorze menors entre zero i sis anys.

De fet, aquesta dada va fer que el Síndic de Greuges emetés un informe desfavorable i exigís explicacions del perquè hi havia tants infants en aquesta situació que hauria de ser «excepcional». Cal recordar, a més, que la Misericòrdia està sobreocupada. De les 30 places per a la qual està habilitada, actualment té prop del doble d'usuaris. Aquest és un problema que des de la Generalitat van reconèixer i sobre el qual «treballen» per poder arreglar. I és que, tal com va admetre la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, Agnès Russiñol, per a un infant és molt millor estar en un entorn familiar que no pas en un centre, a banda que el cost és menor.

Per això, des del departament d'Afers Socials i Família promouen l'acollida, i en especial la d'Urgència i Diagnòstic, que sol estar vinculada a nadons acabats de néixer.