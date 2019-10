La Guàrdia Civil vol traslladar les restes de Franco en helicòpter per evitar sabotatges

Portar la mòmia de Francisco Franco per via aèria des del Valle de los Caídos fins a la seva nova inhumació al cementiri del Pardo "reduiria al mínim els riscos per a la seguretat" davant possibles sabotatges de grups d'extrema dreta. Segons ha sabut El Periódico, aquest és l'argument que han transmès al Govern els experts de la Guàrdia Civil que participen en el dispositiu de seguretat per a l'exhumació i reinhumació del dictador.

El trasllat en una aeronau és la "maniobra més segura" per esquivar possibles boicots plantejats per grups d'extrema dreta en el cas que s'empri la via terrestre, com talls en carreteres o barreres humanes que puguin obstaculitzar el pas durant els 60 quilòmetres que separen el vall de la nova destinació per a les restes del dictador. Una hora de camí en cotxe quedaria així reduïda a menys de la meitat de temps en helicòpter, el que reduiria també considerablement els riscos per a la seguretat.



Sabotatges per aire



Les maniobres d'obstaculització promogudes pels ultres quedarien, apunten els experts policials, "gairebé neutralitzades" en cas que es recorregués a un mitjà de transport aeri per moure la mòmia de lloc. "Per dur a terme qualsevol sabotatge per aire cal una infraestructura amb la qual gairebé cap grup ultra compta, a més que les fatals conseqüències d'amenaçar el trànsit aeri no són equiparables a cap reivindicació que puguin dur a terme per terra. D'això en són conscients fins als opositors més extremistes ", assenyala un dels coneixedors de l'operatiu consultat per aquest diari.

Fonts del ministeri de l'Interior no van voler comentar els detalls de les reunions per preparar el trasllat de la mòmia del dictador ni les opcions que manegen "per raons de seguretat". En aquest grup de treball hi participen alts comandaments de Guàrdia Civil i Policia Nacional. "S'està buscant el dispositiu més adequat i amb les majors garanties per abans, durant i després del trasllat", han afegit.

El pla de portar les restes de Franco en helicòpter té un seriós inconvenient. Alguns dels participants en les reunions d'Interior han advertit que les rodes de l'aeronau "danyarien el paviment de l'esplanada de la llotja on se situa la basílica" durant les maniobres d'aterratge i enlairament, d'acord amb les fonts consultades per aquest diari .