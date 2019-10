Un informe detecta assetjament entre treballadors del Congrés

El diagnòstic que van encarregar el Congrés i el Senat per redactar un futur pla d'igualtat a les dues cambres ha detectat «situacions d'assetjament moral, sexual i/o per raó de sexe», ja que el 10 % de les treballadores entrevistades per a l'informe «consideren haver viscut» casos així, de la mateixa manera que el 3 % dels treballadors. El 7 % de les dones enquestades i el 9 % dels homes diuen «haver-los presenciat», mentre que el 31 % d'entrevistades i el 26 % d'entrevistats indiquen que «alguna cosa s'ha comentat» sobre això.

Es tracta de percentatges que apareixen en un document intern, concretament el diagnòstic que el Congrés i el Senat van encarregar la legislatura anterior a una empresa externa per tal de redactar un Pla d'Igualtat per a les dues Cambres. Aquest pla ara per ara no existeix, mancança per la qual es fa l'informe.

En la formació, denúncia i identificació de situacions d'assetjament sexual o per raó de sexe el diagnòstic localitza diversos buits. Destaca que a les Corts Generals no s'ha dut a terme cap estudi per detectar «riscos derivats de l'assetjament» com «situacions d'estrès, depressió o ansietat».

Remarca que no està fet «un protocol de prevenció i actuació contra l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe», així com destaca que no s'han traçat «canals formals interns per denunciar situacions que el personal consideri que han de ser» comunicades, com ara conductes «ofensives, discriminatòries o abusives».

La sensibilització sobre aquests casos, així com la formació, brillen per la seva absència, segons les conclusions de l'informe. Potser per això, apunta el document, «a la direcció de Recursos Humans no es té constància de cap episodi d'assetjament sexual o assetjament per raó de sexe».

Un total de 1.125 persones integren els cossos de funcionaris, personal laboral i personal eventual del Congrés i del Senat, segons les dades a 31 de gener del 2019, que són amb les que disposa l'estudi. El 58 % són homes i el 62 %, dones. Un matís que cal destacar, el 70 % de les dones i el 65 % dels homes tenen més de 45 anys.

De les tres categories laborals abans esmentades, l'informe destaca «l'alta proporció de dones» entre el personal eventual de les dues Cambres, cosa que no és intranscendent, ja que es tracta del sector amb més temporalitat.