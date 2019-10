Mor als 98 anys el referent de la lluita antifeixista Lluís Martí Bielsa

El president de l'Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya, Lluís Martí Bielsa, va morir la matinada d'ahir als 98 anys a la localitat de Santa Cruz de Moya (Conca), segons va informar l'entitat a través del seu compte de Twitter. «Recordem la seva lluita i reivindiquem els valors de la solidaritat, internacionalisme, antifeixisme i justícia social», van assegurar.

Bielsa va ser responsable polític de les Joventuts Socialistes Unificades al 32è grup de la Guàrdia d'Assalt. Internat al camp de concentració d'Argelers, va participar en la resistència francesa. L'any 2006 se li va concedir la Creu de Sant Jordi en reconeixement als seus mèrits en la lluita contra el feixisme. Bielsa va escriure el llibre Un d'entre tants, on explicava «la història d'una vida envoltada de guerra, de lluita per la igualtat i la llibertat», com va recordar la Fundació Nous Horitzons, que va editar la publicació.