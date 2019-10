Una mútua de la Seguretat Social gasta 2 milions en regals de Nadal en 4 anys

El Tribunal de Comptes ha censurat que una de les mútues de la Seguretat Social, Fraternitat-Mupresa, s'hagi gastat més de dos milions d'euros entre el 2014 i el 2017 en cistelles de Nadal i altres regals de representació i per a empleats, amb càrrec al patrimoni de la Seguretat Social.

L'òrgan fiscalitzador no troba justificada la necessitat de contractar aquests productes amb càrrec al patrimoni de la Seguretat Social. L'acció incompleix el que disposa la llei de contractació pública, que impedeix la celebració de qualsevol altre contracte per part de les entitats del sector públic «que aquells que siguin necessaris per al compliment i realització dels seus fins institucionals».

Aquests subministraments han suposat entre el 2014 i el 2017 més d'1, 9 milions d'euros en concepte de cistelles, i 120.986,13 euros en «regals de Reis per als fills dels treballadors».