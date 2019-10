El Parlament tomba la moció de censura contra Torra amb els únics vots a favor de Cs i PPC

El ple Parlament ha conclòs la sessió de la moció de censura contra el president de la Generalitat, Quim Torra, amb la votació que ha tombat la iniciativa de Ciutadans. De fet, només els 36 diputats del partit liberal i els quatre del PPC han donat suport a la moció de censura que pretenia destituir Torra i investir Lorena Roldán com a presidenta de la Generalitat. Tal i com estava previst i anunciat, els 76 vots dels diputats de JxCat, ERC, Catalunya En Comú Podem i la CUP han rebutjat la moció de censura, deixant liberals i conservadors sols en el seu suport, i amb els 17 escons del PSC abstenint-se.

Els diputats han hagut de manifestar el seu vot un per un, en veu alta i sent cridats des de la Mesa. La sessió ha acabat amb els aplaudiments tant dels independentistes com dels diputats de Cs, després que el president de la cambra, Roger Torrent, hagi llegit el resultat final de la votació.