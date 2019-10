El Partit Socialista guanya les eleccions legislatives a Portugal

El Partit Socialista d'António Costa venç les eleccions legislatives a Portugal amb el 37,14% a l'hora de tancar l'edició del diari, la qual cosa seria insuficient per a aconseguir la majoria absoluta.

Segons les xifres publicades pel Ministeri d'Administració Interna, el PS millora el seu resultat respecte al de quatre anys enrere, quan va aconseguir el 32,31% dels vots, però haurà de tornar a buscar suports per a aconseguir governar.

El líder de l'oposició, el Partit Social Demòcrata (PSD, centredreta), quedaria segon amb el 29,95% dels sufragis. Per part seva, els actuals socis de Costa en el Parlament, el Bloco de Esquerda i la coalició de comunistes i ecologistes (CDU), aconseguirien el 8,86 i el 5,63% dels suports.

El democratacristià CDS-PP obtindria el 4,51% i el animalista PA (Persones, Animals i Naturalesa) el 2,64% dels sufragis. Una de les incògnites d'aquests resultats preliminars és el partit d'ultradreta Chega, que ara com ara suma el 1,17% dels vots, per la qual cosa hi ha possibilitats que aconsegueixi entrar en el Parlament amb un diputat.

Els sondejos a peu d'urna ja apuntaven a una victòria dels socialistes, ja que li donaven entre el 34 i el 40% dels vots, mentre que al PSD li atorgaven entre el 24 i el 31%.

Les eleccions legislatives de Portugal es van celebrar ahir després de quatre anys de Govern socialista en minoria, donat suport pel Bloco de Esquerda, els comunistes i Els Verds en el Parlament portugués.