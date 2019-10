Pedro Sánchez diu sobre la proposta de pacte d'Albert Rivera: «El pànic fa miracles»

Sánchez va participar en un acte per proclamar Idoia Mendía com a candidata a lehendakari

El president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sán-chez, va assegurar que no busca el suport de la dreta «i menys el d'organitzacions que el que fan és pactar quan poden amb la ultradreta». «El pànic fa miracles», va afirmar Sánchez davant l'oferiment del president de Ciutadans, Albert Rivera, de pactar amb el PSOE per arribar a un gran acord que desbloquegi la formació d'un Govern. «Ens ha aixecat el càstig», va ironitzar.

El cap de l'Executiu en funcions va insistir que no busca el suport de la dreta, sinó que el que demana el PSOE és que, si no tenen «una majoria alternativa», que, «com a mínim, respectin el resultat electoral i deixin governar la llista més votada».

Sánchez també va criticar que el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, recorri ara «a l'artifici» de «la gran coalició entre el PSOE i PP o del PSOE i Ciutadans», per assegurar que la formació morada és «la garantia» que aquesta entesa no es materialitzi. «És l'artifici que li serveix fins que hi ha procés electoral. El dia de les eleccions, aquest artifici l'amaga i torna a impedir que hi hagi un govern socialista. Quatre vegades en quatre anys, té mèrit això del senyor Iglesias», va apuntar.

Va afegir que la dreta «no té remei» perquè, quan pot sumar, ho fa amb la ultradreta per governar, i quan no pot governar «el que fa és bloquejar». «I quan governa, el que fa és retallar drets i llibertats i embutxacar-se unes quantes comissions i diners en B com a conseqüència del finançament irregular allà on governi», va assegurar.

D'altra banda, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, considera que el president del Govern en funcions «torna a equivocar-se d'adversaris» en rebutjar la seva oferta per a un Gran Acord Nacional constitucionalista amb PP i PSOE. «Li demano que rectifiqui i comenci per donar suport demà (avui) a la moció de censura contra Quim Torra», va assenyalar el dirigent de la formació taronja. Segons Rivera, «hi ha moltes reformes per fer» i Sánchez «no pot seguir bloquejant Espanya».

Paral·lelament, el president del Partit Popular, Pablo Casado, va assegurar que els propers comicis «van de desbloqueig» del país, una situació que vol afrontar com a «força més votada» per establir pactes amb «tots els partits constitucionalistes, fins i tot amb el PSOE». Casado va obrir així la porta a ser el líder del «desbloqueig» i a comptar amb el PSOE si fos necessari. Ho va fer en un acte en què els populars de tot Galícia van donar el tret de sortida a la contesa electoral i es van mostrar «preocupats» per la situació del sector industrial gallec.

Allà, Casado es va veure acompanyat pel president del Govern gallec, Alberto Núñez Feijóo, a qui va posar com a exemple d'un executiu «referent», tot afirmant que «el que es fa a la Xunta ha de fer-se en l'àmbit nacional».

Els populars també busquen la «proximitat» amb els ciutadans i diuen entendre «el cabreig» que suposen aquestes eleccions, però animen tots «els votants de centre dreta» a apostar per un partit «reformista i liberal» i aglutinar el vot en el PP, una força que «va demostrar estar a l'altura en un moment complicat per a Espanya», va explicar Casado. Per al candidat a la Moncloa, el Partit Popular pot tornar a demostrar «governabilitat» i ho farà consolidant-se com «la força més votada el 10 de novembre» en unes eleccions que «ningú volia», va recordar.