Quan se sabrà la sentència del procés?

El Tribunal Suprem ja té redactada la sentència del judici del procés i ara està pendent que els jutges es posin d'acord en les penes per a cada un dels acusats, segons expliquen els mitjans propers al cas. Un darrer pas que obre el compte enrere per saber quan es farà pública la sentència i que, com a màxim, no serà més enllà del 16 d'octubre.

Calendari de la sentència del procés

Dilluns 7 d'octubre . Reunió de la Sala Penal del Tribunal Suprem.

. Reunió de la Sala Penal del Tribunal Suprem. Dijous i divendres 10 i 11 d'octubre. La sentència es farà pública possiblement en una d'aquestes dues dates. També es podria retardar al dia 14.

La sentència es farà pública possiblement en una d'aquestes dues dates. També es podria retardar al dia 14. Divendres 11 d'ocubtre. Els sindicats independentistes han convocat per aquesta data una vaga general.

Els sindicats independentistes han convocat per aquesta data una vaga general. Dissabte 12 d'octubre. Dia de la Hispanitat.

Dia de la Hispanitat. Dilluns 14 . Vista al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat dOriol Junqueras.

. Vista al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la immunitat dOriol Junqueras. Dimecres 16 d'octubre. Jordi Sànchez i Jordi Cuixart farà dos anys que són en presó preventiva. El TS hauria de prorrogar la presó amb una inrterlocutòria.

Com serà la publicació de la sentència?



Tot i que encara no s'ha adoptat una decisió en ferm, el Tribunal Suprem es decanta per no fer una lectura pública de la sentència, que notificaria directament a les parts un cop signada. El motiu, expliquen fonts judicials, és que aquesta serà una sentència molt voluminosa -uns mil fulls- que no seria lògic llegir de manera lineal, i que fer una lectura només de la part decisòria impediria donar explicacions sobre els arguments jurídics que han portat a les conclusions.

Segons aquestes fonts, el jutge Manuel Marchena està redactant la sentència per blocs temàtics i no dona per feta una unanimitat dels set magistrats en la sentència. El motiu, apunten, és la complexitat dels debats jurídics i el fet que qualsevol magistrat pot presentar un vot particular fins al moment de la signatura de la decisió.

Les defenses ja tenen preparat el recurs contra la sentència



Francesc Homs, coordinador de les defenses de Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull en el judici del procés, ha revelat aquest dilluns que ja tenen preparat el recurs contra la sentència que el Tribunal Suprem. En una entrevista a Ràdio 4, Homs ha assegurat que l'independentisme català "no mereix cap retret penal" perquè - ha dit - "amb la llei a la mà no existeix sentència alternativa a la lliure absolució".

D'acord amb l'advocat i exdiputat al Parlament i al Congrés, "no es pot condemnar a ningú a la presó per convocar un referèndum encara que no tingui les competències", atès que, ha asseverat, "l'Estat ja té altres mecanismes per neutralitzar-lo". Per aquest motiu, segons la seva opinió, el moviment sobiranista només "pot merèixer retrets polítics, periodístics, morals, administratius o de nul·litat jurídica, però no penals".

Homs també ha assenyalat que si la sentència del Suprem acaba sent condemnatòria no serà "un punt final, sinó un punt seguit" perquè pensen esgotar totes les vies jurídiques.

En aquest sentit, ha indicat que el Tribunal Constitucional - al que segurament apel·laran després de la sentència - "també ha donat senyals que hi ha discussions internes", la qual cosa ha atribuït a "la creativitat jurídica que han fet alguns" i que, segons el seu parer, "és molt delicada".

S'ha referit així a la "violència ambiental", la qual, ha criticat, és "molt subjectiva" i "un invent" del president de la Sala penal del Suprem, Manuel Marchena, per la qual cosa "no dona cap tipus de seguretat jurídica".