Roldán acusa Torra de dur Catalunya «a l'abisme» i «emparar violents»

La portaveu de Cs, Lorena Roldán, ha acusat aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, de dur Catalunya "a l'abisme" i d'"emparar violents", en referència als membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) investigats per presumpte terrorisme.

Roldán ha encapçalat la moció de censura que Cs ha presentat a Torra i que l'aspirant ha considerat una "obligació moral" contra el president. En el seu discurs com a candidata a la Generalitat, s'ha reivindicat com a "presidenta per a la Catalunya real" i, concretament, dels catalans "amb por". "Hi ha por perquè hi ha persones detingudes, radicals separatistes que tenien plans per atemptar", ha assegurat, per la qual cosa ha animat l'oposició a recuperar l'"esperit del 6 i 7 de setembre" de 2017 i enfrontar-se al Govern.