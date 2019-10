Vox acusa el PSOE de tenir una «història criminal»

? Vox va obir la precampanya de les eleccions generals del 10 de novembre reivindicant-se com el partit de la «claredat» davant el «consens progre» del PSOE, PP i Cs i amb un atac molt dur als socialistes, als quals va acusar de tenir una «història criminal». El líder de Vox, Santiago Abascal, va admetre que tenia «ganes» al PSOE en el seu discurs a la plaça de toros de Vistalegre, que va omplir per segona vegada en un any i en la qual tampoc va estalviar crítiques contra el PP de Pablo Casado, de qui va dir que ara es deixa barba «per assemblar-se de nou a Mariano Rajoy».