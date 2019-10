Comproven que un anticoagulant oral retarda l'aparició d'Alzheimer

Investigadors del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars (CNIC), en col·laboració amb un equip de científics de la Universitat de Rockefeller de Nova York (EUA), han demostrat que el tractament amb el fàrmac Dabigatran, un anticoagulant oral d'acció directa, és capaç de retardar l'aparició de l'Alzheimer en ratolins.

Segons els resultats publicats al Journal of the American College of Cardiology, després d'un any de tractament amb Dabigatran, els animals no van experimentar pèrdua de memòria ni disminució en la circulació cerebral. Així mateix, aquesta teràpia va disminuir la inflamació cerebral, el dany vascular i va reduir els dipòsits del pèptid amiloide, signes típics de la malaltia Alzheimer.

En els últims anys s'ha descobert que aquest tipus de demència, que afecta més de 30 milions de persones al món, està associada a una disminució en la circulació cerebral, de manera que les cèl·lules del cervell no reben tots els nutrients i oxigen necessaris i moren. Així mateix, se sap que l'Alzheimer és un trastorn multifactorial amb un component protrombòtic crònic. Davant d'aquest escenari, el nou estudi ha combinat tècniques fisiològiques i moleculars per demostrar que l'anticoagulació a llarg termini amb aquest medicament millora la patogènesi de l'Alzheimer en un model de ratolí transgènic.

A causa del progressiu envelliment de la població, s'estima que el nombre de persones que tindran Alzheimer es triplicarà el 2050, ja que cada tres segons es apareix un nou cas al món i, desafortunadament, els tractaments aprovats fins ara només ajuden temporalment amb els problemes de memòria, però no aconsegueixen aturar ni revertir els símptomes. Dabigatran, gràcies a la seva «elevada eficàcia i menys nombre d'efectes secundaris» que altres anticoagulants clàssics, està aprovat per al seu ús en diferents malalties humanes. «Aquest descobriment suposa un avenç important per traslladar els nostres resultats a la pràctica clínica», va comentar la investigadora del CNIC i responsable de l'estudi, Marta Cortés Canteli.