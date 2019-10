Els EUA marxen del nord de Síria davant l'atac imminent de Turquia

El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar la retirada de les tropes nord-americanes del nord de Síria davant la imminent operació militar de Turquia contra les milícies kurdosirianes en aquesta zona, un atac en què Washington no es vol veure involucrat. Trump va assegurar que «és hora de sortir de ridícules guerres sense fi», i va destacar que Washington només lliurarà batalles en «benefici seu».

«Lluitarem on sigui pel nostre benefici, i només lluitarem per guanyar. Turquia, Europa, Síria, Iran, Iraq, Rússia i els kurds hauran de solucionar la situació, i veure què volen fer amb els combatents capturats per Estat Islàmic al seu 'veïnat'», va dir el mandatari.

En tot cas, el president nord-americà va amenaçar de «destruir» l'economia de Turquia si se sobrepassa a Síria. «Si Turquia fa alguna cosa que jo, en la meva gran i inigualable saviesa, considero que està fora dels límits, destruiré i aniquilaré totalment l'economia de Turquia», va dir Trump al seu compte de Twitter.

«Ho he fet abans!», va afegir el mandatari, en referència a la caiguda de la lira turca, que a l'agost va perdre un 25% del seu valor després que els Estats Units convertissin l'alliberament del missioner Andrew Brunson en una causa diplomàtica.

Per part seva, les autoritats turques van deixar pocs dubtes que l'Exèrcit turc està a punt de passar a l'ofensiva per prendre el control d'una àmplia franja al nord-est de Síria, fins ara dominada per milícies kurdes. «Hi podem entrar de sobte a la nit, perquè no podem acceptar l'amenaça d'organitzacions terroristes contra el nostre país», va assegurar el president turc, Recep Tayyip Erdogan.

Paral·lelament, els kurds van avisar que la retirada de les tropes nord-americanes de l'anomenada «zona segura» al nord-est de Síria davant la imminent ofensiva d'Ankara afavorirà el retorn del grup gihadista Estat Islàmic (EI).