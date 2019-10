La Justícia escocesa no obligarà Johnson a demanar una pròrroga del Brexit

Un tribunal escocès va considerar que el primer ministre britànic, Boris Johnson, i el seu Govern han donat «garanties inequívoques» que sol·licitaran una extensió del Brexit a Brussel·les si no s'arriba a un acord abans del 19 d'octubre. En divulgar el seu dictamen escrit al Tribunal de Sessions d'Edimburg, el magistrat Lord Pentland va rebutjar una demanda que pretenia forçar Johnson a demanar una nova pròrroga de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE) si no aconsegueix un pacte.

La demanda va ser interposada per la parlamentària del Partit Nacionalista Escocès (SNP) Joanna Cherry, l'empresari Vince Dale i el representant de l'associació antibrexit The Good Law Project Jolyon Maugham.

A la sentència, el jutge va assenyalar que tant Johnson com el seu Executiu han proporcionat «garanties inequívoques» que compliran amb l'anomenada «legislació Benn», aprovada pel Parlament al setembre, que estableix la necessitat de demanar una extensió de les negociacions si no hi ha consens per al 19 d'octubre.

Alhora, va alertar que si el líder conservador no compleix la legislació podria «danyar la confiança mútua» que existeix entre els tribunals i els polítics. Segons el tribunal escocès, «no és apropiat» acceptar l'esmentada demanda, ja que el Govern ja ha indicat que enviarà la carta de sol·licitud de pròrroga a Brussel·les si no s'arriba a un consens i que no «frustrarà» el propòsit de la llei.

Lord Pentland va tenir en compte uns documents remesos divendres passat per l'Executiu a aquest tribunal, en els quals queda constància del compromís del Govern, en línia amb la legislació, de demanar per carta a la UE un ajornament que eviti un trencament abrupte el proper 31 d'octubre.

Aquest va ser l'argument en què el gabinet de Johnson va basar la seva defensa durant aquest procés per valorar les conseqüències legals que podria assumir el cap del Govern si forcés una separació extrema -sense acord-, el que podria incloure la imposició d'una multa i fins i tot una possible pena de presó.

Per part seva, la Comissió Europea (CE) va insistir en què el pla per aconseguir un acord per al Brexit presentat la setmana passada pel primer ministre britànic no és acceptable perquè no compleix les exigències europees sobre Irlanda i va instar el Regne Unit a proporcionar més detalls. «Necessitem solucions que funcionin ara, no quelcom basat en solucions que no s'han provat i revocables que siguin renegociades durant el període transitori», va explicar la portaveu comunitària Mina Andreeva.

La portaveu va insistir que la proposta presentada la setmana passada per Johnson «no compleix actualment» les condicions que preveia la salvaguarda per a Irlanda inclosa en l'acord de retirada rebutjat per Londres, la finalitat del qual és evitar que s'aixequi una frontera entre Irlanda del Nord i la República d'Irlanda.



Johnson vol una resposta

Paral·lelament, Johnson va instar la UE a respondre com més aviat millor a la seva oferta per arribar a un nou acord del Brexit, després que Londres presentés la setmana passada el que va descriure com una «gran cessió» per intentar acostar posicions. «El que m'agradaria escoltar ara és el que pensen», va assenyalar el primer ministre durant una visita a un hospital als afores de Londres.