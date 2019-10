Més País aconsegueix els avals per presentar-se a les eleccions a Barcelona

Més País, el partit d'Íñigo Errejón, ha aconseguit reunir els avals necessaris per concórrer en la circumscripció de Barcelona. La formació necessitava almenys 4.200 signatures, és a dir, el 0,1% del cens electoral, per poder presentar una llista els candidats de la qual fins ahir no es van revelar.

La formació d'Errejón va iniciar la setmana passada la cerca d'aquests avals a través de la plataforma Más Barcelona, que inclou un logo que emula el de Més Madrid, amb una lletra B amb un accent en color verd.

Fonts de l'entorn d'Errejón han explicat que en els últims dies el líder de Més País ha mantingut contactes amb membres de l'entorn de Podem per confeccionar la seva llista.

Si Errejón es presenta a Barcelona, ho faria en competència amb la candidatura dels comuns –que inclou Podem Catalunya–, que van ser tercera força en les últimes eleccions generals i van guanyar en les dos anteriors. Els comuns van deixar clar que es presentarien als comicis amb el seu acord amb Podem en l'àmbit estatal, encara que sempre han mantingut bona relació amb el líder de Més País, han explicat fonts de la formació.