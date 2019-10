El TC tomba la comissió d'investigació sobre les activitats de la monarquia

El Tribunal Constitucional va publicar ahir la sentència que declara inconstitucional i nul·la la resolució del Parlament que va aprovar el 7 de març la creació d'una comissió d'investigació sobre les activitats de la Monarquia. Entén que amb aquest acte parlamentari la cambra va pretendre ordenar una «investigació genèrica a la família reial» sobre la qual no té cap competència.

Dimecres es va conèixer la decisió de la sentència en resposta al recurs que havia presentat el Govern de Sánchez tan sols uns dies després de la resolució del Parlament, que va ser aprovada amb els vots de JxCat, ERC, els comuns i la CUP i va comptar amb el rebuig de Cs, el PSC-Units i el PP. L'objectiu de la comissió era investigar les «activitats irregulars o delictives de persones vinculades amb la família reial espanyola, incloses les destinades a forçar el trasllat del domicili social de diversos bancs, grans empreses i multinacionals fora de Catalunya després de l'1-O», segons constava en el text que van presentar els impulsors. A més, es volia que la comissió investigués els «presumptes comptes irregulars del rei emèrit, Joan Carles I, a Suïssa i a altres paradisos fiscals», i les activitats irregulars o delictives que es poden derivar de les declaracions que va fer Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

Recollint la doctrina del mateix TC la sentència declara que «la inviolabilitat preserva el rei de qualsevol mena de censura o control dels seus actes, que estan fonamentats en la seva pròpia posició constitucional, aliena a tota controvèrsia, en vista del caràcter majoritàriament degut que tenen». Afegeix que «a la inviolabilitat s'hi uneix la no subjecció a responsabilitat, referit al fet que no pugui patir la imposició de conseqüències sancionadores per un acte que en un altre cas l'ordenament així ho imposaria». La sentència subratlla que la resolució del Parlament «és contrària a l'estatut constitucional del monarca, al que la norma fonamental ha caracteritzat com a símbol d'unitat i permanència de l'Estat».