El Vaticà obliga a apartar un exprofessor jesuïta per abusos sexuals

El Vaticà ha ordenat als Jesuïtes que apartin un sacerdot que va ser denunciat per haver abusat sexualment de dos alumnes del col·legi Sant Ignasi de Sarrià, a Barcelona, durant els anys 80. La Companyia de Jesús va obrir una investigació fa un any i la va portar a la Congregació per a la Doctrina de la Fe de la Santa Seu, que ara ha prohibit al pare Pere Sala, de 95 anys, fer actes sacramentals amb públic i a tenir cap contacte amb menors. El superior general de la Companyia de Jesús, Arturo Sosa, prohibeix al sacerdot celebrar públicament els sagraments, fer activitats apostòliques i pastorals de caràcter públic, mantenir tracte amb menors, concedir qualsevol entrevista a mitjans de comunicació i tenir perfils a les xarxes socials, posar-se en contacte amb les víctimes i sortir de la comunitat on resideix.