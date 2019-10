El Govern retreu al Suprem que encara no hagi publicat la sentència

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va retreure ahir al Tribunal Suprem que encara no hagi fet pública la sentència del judici a l'1-O. «La llei estableix que la sentència es dicta dins dels tres dies següents a què s'hagi acabat el judici i és escandalós que quatre mesos després, el Suprem no hagi dictat sentència com tenia l'obligació de fer», va denunciar en la roda de premsa posterior al consell executiu.

Quan falten pocs dies perquè es conegui el veredicte, el Govern es reserva els detalls de la «resposta institucional» que assegura que vol aplicar. En aquest sentit, va afirmar que l'anunciaran «quan sigui el moment» i va insistir que qualsevol sentència que no sigui absolució serà «injusta» i caldrà, per tant, donar-hi una resposta.

Tot i la imminència del veredicte del Suprem, Budó va reiterar que l'executiu treballa en una resposta de consens i ha deixat entreveure que la reacció està acordada però que no es farà pública fins que no hi hagi la sentència damunt la taula.

Sobre la vaga de la Intersindical-CSC i la IAC, convocada ara per al 18 d'octubre, Budó va afirmar que acabaran de prendre les decisions de quines iniciatives i quines no donen suport quan surti la sentència. «En aquest moment no està sobre la taula perquè l'escenari que contemplem és l'absolució», va reafirmar Budó, que va explicar que la resposta «s'anirà desgranant» i «serà imminent» quan surti la sentència.

Budó va recriminar les declaracions de la ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, que va afirmar que el Govern espanyol respondrà amb «fermesa» a qualsevol «crida a la desobediència o incitació a la violència» que es faci des de la Generalitat.

La consellera de Presidència les va desqualificar per ser «del tot desafortunades» i va recordar que «les mobilitzacions a Catalunya, massives, sempre han estat cíviques, pacífiques i democràtiques». «Parlar de violència és del tot desafortunat, quan sempre s'ha demostrat que mai hi ha hagut violència», va asseverar.

D'altra banda, Budó va remetre's a les paraules de l'expresident del Govern espanyol José Luis Zapatero, que en una entrevista a RNE va rebutjar que es vinculi la situació a Catalunya amb la violència i hagi demanat aparcar el 155 per obrir espais de diàleg.

La portaveu va coincidir que s'ha de treballar «des del diàleg» i «reconduir-lo» entre els dos executius. De fet, va recordar que, d'entre els resolucions aprovades en el marc del debat de política general, una apostava per «la voluntat de continuar dialogant amb el govern espanyol per a respondre des de la política un conflicte polític». «I sobretot deixar de parlar de violència a Catalunya, que no existeix, és un invent, i deixar d'amenaçar-nos amb l'aplicació del 155», va dir.



La moció de Cs, fracassada



D'altra banda, Budó va defensar que l'executiu va sortir «reforçat» de la moció de censura de Ciutadans contra el president, Quim Torra, perquè la iniciativa va fracassar. En roda de premsa, va admetre que en la reunió del consell executiu no s'han «entretingut» a fer cap valoració perquè ja sabien que «fracassaria» i «no s'esperaven res de diferent».

D'altra banda, la portaveu va detallar que aquests dies continuen les reunions per concretar els pressupostos del 2020, en una negociació en què els comuns s'hi posen de cara.