Dos morts en un tiroteig al costat d'una sinagoga a la ciutat alemanya de Halle

Almenys dues persones han mort en un tiroteig que s'ha registrat davant d'una sinagoga a la localitat de Halle, a l'est d'Alemanya, segons ha informat la policia d'aquesta ciutat a Twitter.

"Una persona ha estat detinguda", ha anunciat després la policia, que inicialment havia avisat que els suposats autors del tiroteig havien fugit en un vehicle. "Estem alerta", ha precisat. La Fiscalia antiterrorista s'ha fet càrrec de la investigació dels fets.

Posteriorment, s'han produït trets a la localitat de Landsberg, situada a uns 15 quilòmetres de Halle, segons ha indicat a DPA una portaveu policial, que no ha donat més detalls.

Testimonis a Halle han explicat que un dels assaltants duia equipació de combat i estava armat amb una pistola automàtica. "L'home ha arribat fins al kebab. Vestia amb un passamuntanyes i duia un fusell d'assalt", ha explicat a la cadena n-tv un testimoni. "Ha llançat una granada, que ha rebotat a la porta i ha esclatat a terra davant d'una altra persona", ha precisat.

Els mitjans locals han explicat que el tiroteig s'ha produït prop d'una sinagoga i d'un kebab, per la qual cosa s'especula amb un possible mòbil d'extrema dreta. Els fets s'han produït coincidint amb el Iom Kippur, la festivitat més important per al judaisme.

Un portaveu policial ha precisat a 'Der Spiegel' que un home ha mort en un restaurant de menjar ràpid i una altra dona en un carrer proper al cementiri jueu.

El president de la Comunitat Jueva de Halle, Max Privorotzki, ha explicat a aquest mitjà que els assaltants han provat d'entrar a la sinagoga, on hi havia entre 70 i 80 persones, però les mesures de seguretat "han impedit l'atac".

La policia ha demanat als ciutadans que s'estiguin a l'interior d'habitatges i edificis com a mesura de precaució i que només truquin al telèfon d'emergències en cas que sigui una urgència.

Per la seva banda, l'empresa ferroviària Deutsche Bahn ha informat que l'estació central de Halle està tancada per la investigació policial en curs, per la qual cosa els trens amb origen o destinació a la població aniran amb retard.

Steffen Seibert, portaveu de la cancellera Angela Merkel, ha expressat el condol per les dues víctimes mortals. Així mateix, ha confiat que les forces de seguretat "puguin atrapar" els autors i ha demanat a la població que segueixi les instruccions de la policia per evitar que "no hi hagi més ferits".