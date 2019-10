Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional ultimen el dispositiu «postsentència»

Divendres? Dilluns? La resposta la té el Tribunal Suprem, immers en les deliberacions finals per assolir la unanimitat de criteri en la sentència contra els líders del procés.

Pendents de la decisió de l'alt tribunal i donant per bo el pronòstic que hi pot haver incidents al carrer, ahir, a Barcelona, les cúpules dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil es van reunir a Barcelona per coordinar els dispositius de seguretat, informa l'agència ACN.

En aquest context, transcendia que la Guàrdia Civil aportarà 350 agents de seguretat ciutadana (Usecic) i dels Grups de Reserva i Seguretat (GRS) –el contingent arribarà pocs dies després que el Parlament de Catalunya haig aprovat, amb els vots de JxCat, ERC i la CUP, una resolució que demanava la «retirada» de la Guàrdia Civil del Principat, que posteriorment va ser impugnada davant el Tribunal Constitucional pel govern en funcions de Pedro Sánchez.

Des de l'1 d'octubre passat, la Policia Nacional té destacats a Catalunya efectius de la Unitat d'Intervenció Policial; el cos ha mobilitzat una tretena d'unitats antiavalots que sumarien un miler d'agents, informa l'agència de notícies Europa Press. De la seva banda, els Mossos han activat tots els agents de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro). La presència de policies al Principat podria augmentar en funció del caire que prenguin les protestes al carrer.

La detenció, el 23 de setembre passat, de nou membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) acusats de terrorisme –set es troben en presó preventiva– fan augmentar la probabilitat d'aldarulls, assenyalen els informes policials, segons Europa Press.



«Prou sentit de convivència»



De la seva banda, la portaveu del Govern català, Meritxell Budó, recordava que la «competència en matèria d'ordre públic», a Catalunya, la tenen els Mossos; «també en tenen la capacitat» i, per tant, «no fa cap falta que vinguin més cossos de seguretat de l'Estat» a garantir la seguretat.

En aquesta línia, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va assegurar que els Mossos, que acaben d'estrenar director, Pere Ferrer, actuaran com a policia de seguretat i judicial per garantir drets, llibertats i la «convivència pacífica».

A la Jonquera, per evitar sorpreses i garantir la seguretat al pas fronterer, hi ha desplegats dos grups de reserva de la Unitat Central d'Intervenció de la Policia Nacional. Els antiavalots d'aquest cos també s'ocuparan de custodiar edificis oficials: la Delegació del Govern central a Barcelona, la Comandància Superior de policia, quarters i comissaries i, fins i tot, seus judicials, entre d'altres instal·lacions estratègiques.



Fermesa



La ministra de Defensa en funcions, Margarita Robles, va afirmar ahir que el Govern espanyol respondrà amb «fermesa» qualsevol «crida a la desobediència o incitació a la violència» que es faci des de la Generalitat com a resposta a la sentència de l'1-O.