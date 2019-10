El prior del Valle de los Caídos diu que no autoritza l'entrada a la basílica per exhumar Franco

El prior del Valle de los Caídos ha comunicat per carta al govern espanyol que no autoritza l'entrada a la basílica per exhumar Francisco Franco. En una missiva dirigida a la vicepresidenta de l'executiu en funcions, Carmen Calvo, publicada a 'eldiario.es' i amb data d'aquest dimecres, el prior administrador de l'abadia del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, referma la negativa, que ja havia manifestat, a autoritzar l'entrada a la basílica per exhumar el dictador. Tanmateix, el Tribunal Suprem ha afirmat en una interlocutòria feta pública aquest dimecres que el prior no pot impedir el trasllat de les restes del dictador i sosté que la seva negativa va "decaure" amb la sentència que va desestimar el recurs de la família Franco.

Tanmateix, el prior afirma que "se segueixen mantenint les raons per les quals denegava l'autorització" i argumenta que el Suprem no resol les "al·legacions essencials" d'un recurs de la comunitat benedictina sinó que només les de la família i, per tant, considera que l'alt tribunal no pot ignorar-los. El prior diu que ho rebutja perquè "no existeix consentiment de la família i es mantenen els principis religiosos i morals afectats que van motivar la denegació".

Segons el prior, s'estaria produint una "vulneració de la llibertat religiosa d'aquesta comunitat al pretendre actuar en un lloc sagrat, sense la preceptiva autorització eclesiàstica". A la carta, a més, diu que no renunciaran a protegir la "inviolabilitat dels llocs de culte" sense "esgotar tots els recursos jurídics al seu abast".



La sentència fa "decaure" la negativa



A la sentència, els magistrats del Suprem afirmen que no cal l'aval del prior del Valle de los Caídos per treure les restes de Franco, que es va mostrar contrari a l'exhumació. "La facultat d'impedir l'exhumació legalment acordada, s'ha d'entendre que decau després d'aquesta sentència", diu el text, ja que el prior va emparar la negativa en l'oposició dels familiars als quals la sentència nega la capacitat d'impedir l'exhumació. Els magistrats ho reiteren a la interlocutòria que rebutja fer un aclariment de la sentència, tal com demanaven els Franco.

El Suprem també va dir que la inviolabilitat de la Basílica del Valle de los Caídos, a l'interior de la qual està enterrat Franco, no pot estar per sobre de la llei espanyola quan "no hi ha res que coarti el ple exercici de la llibertat religiosa", ja que l'exhumació "no està moguda per cap propòsit antireligiós".