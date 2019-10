Sánchez nega que vulgui pactar amb PP i Cs: «On anirem amb partits que pacten amb la ultradreta?»

El president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, s'ha distanciat del PP i de Cs de cara al 10-N i ha criticat Unides Podem per afirmar que els socialistes pactaran amb aquestes dues forces després de les eleccions espanyoles. "On anirem nosaltres amb partits polítics que pacten amb l'ultradreta?", s'ha preguntat el líder de PSOE en un acte de precampanya al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB). En aquesta línia, ha dit que la dreta "no té remei" perquè "quan pot sumar, ho fa amb l'ultradreta; quan no, bloqueja l'esquerra socialista; i quan governa, retalla". Per tot plegat, ha cridat a no jugar a la "ruleta russa" i triar la papereta dels socialistes per a desbloquejar la situació. En aquesta ocasió, Sánchez no ha brandat el 155 i ha garantit un executiu que pensarà "en les urgències dels catalans del carrer" i de la "Catalunya de carn i os".

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha reclamat "concentrar" el vot en el PSOE i evitar votar altres partits que dispersaran el vot i que podrien fer que es repetís "el bloqueig". També ha carregat contra Unides Podem i Més País, la candidatura que encapçala Íñigo Errejón, i ha dit que els dos han optat per situar candidats "independentistes" a Catalunya. "A mi que m'ho expliquin, perquè no ho entenc", ha carregat.

Sánchez ha carregat contra el líder del PP, Pablo Casado, que "va de moderat però pacta amb l'ultradreta" i també contra el de Cs, Albert Rivera, per dir ara que "aixeca el càstig al partit socialista". "No ens la jugarem dos cops, no juguem a la ruleta russa, votem al PSOE i desbloquegem ja aquesta situació", ha esperonat. A més, ha fet una crida a la participació perquè creu que la dreta de Casado "no fa campanya perquè no volen que hi hagi mobilització, a veure si així puja uns quants escons".

Batet ha parlat d'una "lluita de poders" en totes les sensibilitats polítiques: a la dreta, que "es treuen els vots entre ells"; a l'esquerra, que pateix "divisió" i també entre els independentistes, que combaten per "l'hegemonia". De fet, segons Batet, Sánchez ha volgut evitar la situació que es viu ara al Govern, amb "dos executius", de JxCat i ERC.

La socialista ha criticat Ciutadans per estendre la mà ara als socialistes i per haver presentat una moció de censura 'fake' a Catalunya contra Torra que "l'únic que aconsegueix és unir els independentistes" i que han fet servir per "criticar més Iceta i el PSC" que no el Govern.

Batet també ha promès que el PSC continuarà treballant per la convivència a Catalunya perquè han patit "moltes dificultats", des "d'insults i menyspreu", a més de "no fer-los sentir un partit prou català, prou d'aquí o prou catalanista". "El PSC continuarà treballant per aquesta convivència i rebent els insults que rebem i les pintades als nostres locals perquè creiem en aquest objectiu", ha etzibat davant un auditori amb un miler de persones, segons l'organització.

A l'acte també hi ha participat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, a més del president del Senat, Manuel Cruz, i altres membres dels socialistes.