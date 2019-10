Dues carreteres tallades, entre elles l'AP-7, i un polígon evacuat al Penedès per una fuita en una canonada d'etilè

L'autopista AP-7 i la carretera N-340 estan tallades des de poc després de les cinc de la tarda a la confluència dels municipis de Castellví de la Marca, Santa Margarida i els Monjos i Banyeres del Penedès (tots tres a l'Alt Penedès) a causa d'una fuita en una canonada d'etilè que transcorre per aquest indret. Per precaució també s'ha evacuat el polígon industrial Casa Nova de Santa Margarida. Protecció Civil ha activat el Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya (Plaseqcat) i els Bombers han establert un perímetre de 200 metres a l'entorn del punt del succés. Hi ha quatre dotacions del cos d'extinció d'incendis treballant-hi. De moment es desconeixen les causes de l'incident, tot i que s'apunta que podria haver estat per feines de maquinària agrícola.

El trànsit de l'AP-7 està tallat entre els quilòmetres 199 i 202. En sentit sud els cotxes es desvien per la sortida 30, Vilafranca sud, mentre que en sentit nord es deriven cap a la sortida 31, al Vendrell. La carretera N-340, de la seva banda, es talla entre els quilòmetres 1.205 i 1.207.

Segons informa Protecció Civil, l'empresa propietària de la canonada d'etilè ha "sectoritzat" el tub i ha augmentat el consum per minimitzar la fuita. El cos d'emergències informa que l'etilè és un producte inflamable però no tòxic.