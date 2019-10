El govern espanyol avisa que no acceptarà «cap tipus de desobediència» després de la sentència

El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha avisat aquest dijous que no "acceptarà cap tipus de desobediència" del Govern ni de la societat civil després de la sentència de l'1-O i ha admès que ho veu amb "preocupació". Sobre la desobediència civil, ha afirmat que "la llei no distingeix" i que "no és cap eximent". "Ja sé que hi ha moltes formes d'intentar burlar legalitat buscant-se coartades ideològiques", ha assenyalat Ábalos durant la seva visita al Saló Nàutic de Barcelona, on ha visitat els estands de Salvament Marítim i l'armada espanyola i en canvi no s'ha aturat al de la Generalitat, situat just al costat. Ábalos també ha respost al vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha titllat de "vergonyós" que la JEC no es pronunciés sobre el discurs del cap de la Guàrdia Civil a Catalunya aquest dimecres, i li ha demanat que es preocupi perquè "la institucionalitat funcioni".

"El concepte de la vergonya s'ha perdut. Un president té una funció tan especial, tan singular, tan important que no pot parlar com un ciutadà qualsevol, per això és el president", ha apuntat el ministre de Foment, que també ha criticat que "no és la forma de parlar d'un cos de seguretat de l'Estat", entre d'altres, ha dit, perquè "ha tingut actuacions que van més enllà del seu deure i obligació", en referència a la seva participació en tasques de rescat en situacions d'inundacions i catàstrofes.

En el moment de respondre Aragonès, Ábalos ha atribuït erròniament les paraules del vicepresident al president de la Generalitat, Quim Torra, i en ser advertit de l'error pels periodistes ha matisat que igualment "l'actitud era la mateixa".

D'altra banda, el ministre ha negat que el PSOE hagi fet un "canvi de guió" després que aquest dimecres el president i candidat del PSOE a les eleccions del 10-N, Pedro Sánchez, advoqués pel diàleg i no es referís al 155 o a l'aplicació de la Llei de seguretat nacional. "És la posició de sempre, sempre hem dit: diàleg i llei, i ambdues coses són possibles. La convivència no pot ser al marge de la llei", ha insistit.



Rebutja un 155 «preventiu»

Pel que fa a l'article 155, Ábalos ha rebutjat executar-lo en caràcter preventiu perquè "no és el sentit" d'aquest article de la Constitució i ha assegurat que "totes les aplicacions legals es fonamenten en fets contrastats i efectius" i en situacions molt "clares". Malgrat tot, ha advertit que si al final es produeixen fets que "justifiquen i exigeixen" el 155 aleshores el govern l'haurà d'aplicar.

En clau de política espanyola, el ministre ha criticat que els líders polítics que han estat "bloquejant" la investidura fins haver de recórrer a la repetició d'eleccions, ara s'erigeixin "homes d'Estat" i ofereixin "pactes d'Estat", en referència al president de Ciutadans, Albert Rivera. "El primer pacte d'Estat que un ha de complir és reconèixer el resultats de les urnes i fer possible un govern", ha subratllat el també secretari d'Organització del PSOE.

En aquest sentit, ha carregat contra els partits que van impedir la investidura Pedro Sánchez com a president per fer una "instrumentalització espúria" de la Constitució, en relació a l'article 99 que emplaça a repetir eleccions si en dos mesos des de la primera votació d'investidura no hi ha cap candidat amb els suport suficient.