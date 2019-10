Només el 55% de joves amb rendes baixes tenen estudis per accedir a la universitat

Només el 55% dels joves d'entre els 19 i els 24 anys amb rendes baixes arriben a tenir els estudis necessaris per accedir després a la universitat, un percentatge clarament inferior al dels estudiants de rendes altes, que és del 91,5%. És una dada que es desprèn de l'extracte d'un informe sobre el perfil socioeconòmic dels estudiants universitaris encarregat pel Parlament a la Secretaria d'Universitats i Recerca que posa de manifest que la desigualtat del sistema es produeix en etapes educatives prèvies a la universitat i no en el propi accés.

De fet, el mateix informe demostra que l'augment de les taxes universitàries del 2012 no han incrementat les desigualtats i que la proporció d'alumnes que han entrat a la universitat des d'aquell any és més gran en tots els grups de renda.

Segons les dades d'aquest extracte, en el període 2008-2012 només el 29,4% dels estudiants amb renda baixa arribaven a la universitat, mentre que ho feien el 68,2% dels joves amb rendes altes. En canvi, entre el 2013 i el 2018, amb les noves taxes universitàries i les beques d'equitat en marxa, han arribat a la universitat el 42% dels joves amb renda baixa, pràcticament 13 punts per sobre, mentre que ho han fet el 79,9% dels joves amb renda alta, 11,7% més. Si es tenen en compte els joves que tenen les condicions per cursar estudis terciaris (majoritàriament universitaris), el 75,8% dels de renda baixa ho fan, mentre que hi accedeixen el 84,4% dels joves de renda alta.