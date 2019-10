El Port de la Selva penja una pancarta amb una boca tancada i la frase «Tu ja m'entens»

La façana de l'Ajuntament del Port de la Selva (Alt Empordà) llueix des d'aquest migdia una pancarta amb un ninot amb una cremallera tancada a la boca i la frase 'Tu ja m'entens'.

El cartell substitueix el de 'Llibertat peixos pacífics', que ja es va instal·lar l'any passat i que s'ha hagut de tornar a retirar per requeriment de la Junta Electoral. L'alcalde del municipi, Josep Maria Cervera, diu que es tracta d'una iniciativa ciutadana davant "d'un nou atac contra la llibertat d'expressió". Cervera insisteix que es tracta d'una pancarta "innocent" i que espera que "no serveixi per demostrar l'absurd on s'ha arribat amb la llibertat d'expressió en aquest país".

"El significat es pot explicar molt fàcilment: estem al mes d'octubre, un mes amb moltes mosques fins que no arribi Sant Narcís, i també sabem la dita que diu que en boca tancada no entren mosques", ironitza l'alcalde.

L'Ajuntament del Port de la Selva va rebre la setmana passada un requeriment de la Junta Electoral instant-lo a retirar qualsevol llaç groc, estelada o símbol partidista dels edificis públics. Al balcó municipal hi onejava la pancarta amb el lema 'Llibertat peixos pacífics', La mateixa que ja van penjar el mes de març de l'any passat en substitució de la que donava suport als presos independentistes que la JEZ els va obligar a retirar.

La pancarta, però, no va durar gaires dies perquè la Junta Electoral va enviar-los un nou requeriment acusant-los de fer un "intent grotesc de burla". El cartell es va treure i, per iniciativa veïnal, es va penjar en un edifici privat.

Després d'eleccions, la pancarta es va tornar a instal·lat a la façana municipal però l'Ajuntament va rebre a finals de la setmana passada un nou requeriment per treure-la. El consistori ha atès la petició però avui l'han substituït per una altra. A la nova pancarta, hi apareix la cara d'un ninot amb una cremallera tancada a la boca i la frase 'Tu ja m'entens'.

L'alcalde, Josep Maria Cervera, diu que tot plegat, tal i com ja va passar amb la de 'Llibertat peixos pacífics', forma part d'una iniciativa ciutadana que, "davant d'aquest atac a la llibertat d'expressió", els n'ha facilitat una altra "inofensiva" i de "caire molt infantil", que espera que "no serveixi per demostrar l'absurd on s'ha arribat amb la llibertat d'expressió en aquest país".



"En boca tancada no entren mosques"



Cervera espera que la Junta Electoral no els obligui també a treure aquest cartell i ironitza sobre el seu significat: "Estem al mes d'octubre, un mes amb moltes mosques fins que no arribi Sant Narcís; també sabem la dita que diu que en boca tancada no entren mosques". En definitiva, diu, "ens ratifiquem a veure fins on pot arribar l'absurd".