El Suprem dona via lliure per exhumar Franco Europa Press

La secció quarta de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Suprem ha aixecat definitivament la suspensió cautelar de l'exhumació de Francisco Franco que encara estava pendent i dona així via lliure al trasllat de les restes del dictador al cementiri del Pardo. A petició de l'Advocacia de l'Estat, el Suprem ha retirat aquest dijous les mesures cautelars que va determinar pels recursos de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina. El Suprem ja va autoritzar l'exhumació quan va desestimar per unanimitat el recurs de la família però faltava que resolgués aquest últim obstacle processal perquè el govern espanyol pugui traslladar les restes del Valle de los Caídos al cementiri del Pardo. A banda, els magistrats han recordat en una providència que l'article 118 de la Constitució obliga a "tothom" a acatar sentències fermes en una clara referència al prior del Valle de los Caídos, que ha reiterat la negativa a deixar entrar l'executiu espanyol a la basílica per exhumar Franco.

El Suprem va resoldre un dels quatre recursos contra l'exhumació fa dues setmanes, el de la família del dictador. Els magistrats van avalar el decret del govern espanyol que acorda l'exhumació al Pardo i van rebutjar traslladar les restes a la catedral de l'Almudena, tal com demanava la família en cas que s'aprovés l'exhumació.

Aquest dijous el tribunal ha aixecat les mesures cautelars de la resta de recursos però encara s'ha de pronunciar sobre el fons de la qüestió dels de la Fundació Francisco Franco, l'Associació de la Defensa del Valle de los Caídos i la comunitat benedictina. Ho farà en línia amb la sentència que ja avala l'exhumació.

A la interlocutòria, el Suprem argumenta que la sentència que resol el recurs de la família "altera substancialment els pressupòsits sobre els quals es va prendre la decisió de suspendre cautelarment l'exhumació acordada pel Consell de Ministres" i porta els magistrats a donar "prevalença" als interessos de "naturalesa pública" que justifiquen l'exhumació per davant dels interessos particulars que tinguin els recurrents.



Interpel·la el prior

A banda de la interlocutòria en la qual aixeca les mesures cautelars, el Suprem també ha emès dues providències. Una d'elles fa referència a la negativa del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, reiterada per carta dimecres d'autoritzar l'entrada a la basílica per exhumar el dictador apel·lant a la "inviolabilitat" de l'espai religiós. El Suprem recorda que dimecres ja va determinar, a la interlocutòria que respon a la petició dels Franco d'aclariment de la sentència, que el prior del Valle de los Caídos no pot impedir l'exhumació. Segons la interlocutòria, la negativa del prior a deixar entrar a la basílica per dur a terme l'exhumació va "decaure" amb la sentència.

A banda, en una altra providència, el Suprem denega la petició d'un particular de personar-se al Suprem com a part interessada en el recurs de l'Associació de Defensa del Valle de los Caídos. És el mateix particular que va presentar el recurs que té sobre la taula el titular del jutjat contenciós-administratiu 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, que va suspendre cautelarment la llicència d'obres per treure Franco del Valle de los Caídos perquè la considerava perillosa.

Tanmateix, la sentència del Suprem ja va determinar que el govern espanyol no necessitava llicència urbanística per dur a terme l'exhumació, ja que és una obra menor, i va marcar el camí perquè Yusty aixequi la mesura cautelar.



La família Franco no desisteix

La defensa dels Franco ha explicat a diversos mitjans que presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional i demanarà mesures cautelaríssimes per paralitzar l'exhumació. Fonts jurídiques apunten que el govern espanyol pot tirar endavant l'exhumació igualment mentre el TC no es pronunciï. El govern espanyol ha afirmat aquest dijous abans de conèixer la decisió definitiva del Suprem sobre les cautelars que queden "molt pocs dies" per exhumar Franco.