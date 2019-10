Quines botigues obriran aquest 12 d'octubre?

La festa del Pilar, 12 d'octubre, cau aquest 2019 en dissabte. Per aquest motiu, són moltes les persones que es pregunten quines botigues estaran obertes.

La Generalitat de Catalunya va aprovar els vuit diumenges i dies festius que els establiments comercials de Catalunya podran obrir al públic durant l'any 2019 i el 12 d'octubre, tot i ser festa a l'Estat, és un d'aquests festius. Així, la majoria d'establiments tindran les portes obertes com un dissabte normal. A més, la previsió del temps apunta que serà una jornada amb una meteorologia suau, ideal per sortir a fer unes compres.

A la capital del Bages, Manresa + Comerç contempla en el seu calendari anual el 12 d'octubre com un dels festius que els establiments associats obren portes. Poden haver-hi excepcions, però al centre de Manresa es preveu un dissabte amb el comerç amb le persianes obertes.

Els supermercats i hipermercats d'arreu també obriran majoritàriament. Entre ells, per exemple, hi ha els Carrefour de Manresa i Berga, Mercadona (fins les 15 h), Lidl, Aldi, Aki, Fes Mes i Decathlon. Quan a cadenes, treballaran Miró, Zara, Bershka, Júlia, entre d'altres. I també estaran oberts a grans ciutats, a més, El Corte Inglés, Ikea, Leroy Merlin, Toys R Us i Worten.

El 12 d'octubre als grans centres comercials de Barcelona