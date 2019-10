Diverses persones apunyalades en un centre comercial de Manchester

Diverses persones han estat apunyalades aquest divendres a prop d'un centre comercial a Manchester, al nord d'Anglaterra, segons ha informat el diari local 'Manchester Evening News', que assegura que hi ha una persona detinguda.



Responsables policials han confirmat al diari local que hi ha diverses persones ferides i que la policia ha desplegat agents a la plaça Exchange, propera al centre comercial Arndale, que ha estat desallotjat. Per la seva banda, els serveis d'Emergències han informat que hi ha quatre persones ferides en l'incident.



Un vídeo difós a xarxes socials com Twitter mostra a agents de la Policia detenint un individu després disparar-li amb una pistola elèctrica tipus Taser encara que no està clar si és el suposat autor dels fets.





@MENnewsdesk guy being held by police with a tazer outside the arndale pic.twitter.com/O8y0786CEw — John Greenhalgh (@JohnGre07881147) 11 d'octubre de 2019