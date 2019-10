La mare tancada al Consolat de l'Uruguai amb la seva filla entrega la menor

La mare tancada al Consolat de l'Uruguai amb la seva filla des de fa una setmana ha entregat finalment la menor al pare després de la nova ordre de la jutgessa de Vielha, que li ha ordenat que ho fes abans de les 14 hores d'aquest divendres. Els Mossos d'Esquadra han estat els encarregats de fer l'entrega al progenitor, que és qui té la custòdia segons una sentència judicial. Una trentena de persones ha volgut donar suport a la dona, que va denunciar l'exparella per abusos sexuals a la filla, tot i que l'Audiència de Lleida va arxivar la causa. Després que un cotxe s'emportés la menor, ha arribat una ambulància al consolat per atendre la mare.

En la seva interlocutòria d'aquest dijous, la jutgessa requeria "de forma expressa" a la mare perquè en "l'improrrogable termini de dues hores i com a màxim fins les 14.00 hores de l'11 d'octubre del 2019", entregués la menor als Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la porta de l'oficina consular. L'advertia que en cas d'incompliment podria incórrer en un "delicte de desobediència a l'autoritat judicial o, en el seu cas, altres delictes".

El cas va començar el 2016, quan mare i filla van viatjar a Uruguai i allà es va sospitar que el pare podria haver abusat de la menor. Totes dues es van quedar al país sud-americà i, tot i diversos informes tècnics que admetien la possibilitat d'abusos, la justícia uruguaiana va obligar la mare a retornar a Catalunya. A més, el febrer passat l'Audiència de Lleida va arxivar la causa contra el pare.

Aleshores va començar un període de transició pel qual el pare tenia dret a visitar la nena durant unes hores en un punt de trobada neutral. No obstant això, la menor estava molt alterada, i el pare va desistir. Diversos informes tècnics van apuntar que la mare no era del tot sincera i posava la nena en contra del pare. Per això, la jutgessa de Vielha va decidir donar la custòdia al pare i permetre a la mare una visita setmanal. L'intercanvi s'havia de fer al consolat uruguaià, però la mare i el cònsol s'hi van negar. Els Mossos, des d'aleshores, no han entrat a les dependències consulars.