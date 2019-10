Dos morts en un accident d'avioneta a Bonastre

Dos ocupants d'una avioneta van morir dijous al vespre en estavellar-se amb l'aparell a Bonastre, al Baix Penedès. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'aparell havia sortit de l'aeroport de Sabadell i havia d'aterrar al de Reus.

Per causes que es desconeixen i que està investigant la Unitat Tècnica de Seguretat Aèria dels Mossos d'Esquadra, l'avió va caure prop del Mas Gatell, a uns 800 metres del quilòmetre 10,5 de la carretera T-202. Era un vol en pràctiques i les víctimes encara no estan identificades. L'avís es va produir a les 20.56 hores a través del centre de control d'Aena, que havia perdut la comunicació amb el vol. Es van activar llavors els Bombers i Salvament Marítim, per si l'aparell havia caigut al mar. Els primers van localitzar l'avioneta a les 22.47 al mur perimetral de la finca.

A més dels Bombers i Salvament Marítim, han intervingut en aquest incident els Mossos d'Esquadra, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Protecció Civil.