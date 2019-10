Tsunami Democràtic preveu mobilitzacions «intermitents» per la sentència que poden durar «mesos o anys»

El moviment Tsunami Democràtic ha assegurat aquest divendres que la desobediència civil, per definició "no violenta", és una "eina" que caldrà utilitzar de forma "intermitent però sostinguda en el temps". En un missatge difós a través de les xarxes socials, Tsunami Democràtic ha alertat que cal ser conscient que la resposta a la sentència de l'1-O "pot durar mesos o anys" i que la desobediència civil no busca crear un conflicte sinó solucionar-lo. "Aquest cicle que ara comença ha de servir per canviar el marc i contribuir a fer possible una solució política que permetrà resoldre el conflicte: l'exercici del dret a l'autodeterminació", han destacat. També han dit que cal sumar victòries per "acumular forces".