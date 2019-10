Una associació de guàrdies civils critica la "improvisació" i les "condicions precàries" dels agents enviats a Catalunya

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC) ha criticat la "improvisació" i les "condicions precàries" dels agents desplaçats a Catalunya per reforçar la seguretat davant l'anunci de la sentència del judici del procés. L'entitat ha enviat un escrit a la direcció general demanant explicacions i reclamant un augment de les dietes, tenint en compte que era una situació "clarament previsible" des de feia mesos. Es queixen que les dietes són de 28 euros al dia i, pel que fa a l'allotjament, asseguren que hi ha fins a set agents compartint espai. També lamenten que molts companys hagin rebut l'ordre de partir cap a Catalunya amb 48 hores d'antelació. L'AUGC dona suport al dispositiu però critica la "improvisació, falta d'informació i tacte amb els agents, així com les pèssimes condicions".

"Els guàrdies civils de nou tornen a ser tractats com a números i mà d'obra barata", conclou l'entitat en un comunicat, on assegura que també falten mitjans i s'han hagut de cedir armilles antibales d'unes unitats a altres.

"No es coneixen horaris, ni dietes ni durada de la comissió", continua l'associació, que apunta que això encara és més greu tenint en compte que els agents avançaran de la seva butxaca les dietes.