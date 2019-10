Torra crida els catalans a manifestar-se "pacíficament" i sense "por"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet aquest dissabte una crida als catalans a sortir al carrer a manifestar-se "pacíficament" i sense "por" davant una sentència del procés que preveu condemnatòria.

En un acte de precampanya de JxCat amb el lema "Contra la sentència, independència", celebrat en el Centre Cultural de Terrassa (Vallès Occidental), Torra ha demanat als catalans que durant "les setmanes que vindran" no tinguin "por de ser homes i dones lliures" i es mantinguin "ferms" en la seva "dignitat i compromís amb aquest país".

"La repressió mai no ha vençut els catalans. Sempre la democràcia i el vot popular han acabat guanyant la repressió, i ho tornaran a fer", ha assegurat.

Torra ha fet una "crida a la participació massiva, pacífica, a totes les concentracions de rebuig i manifestacions que es faran en aquestes pròximes setmanes si la sentència no és absolutòria".

"Crido a tot el poble de Catalunya a manifestar-se pacíficament per defensar la llibertat, la democràcia i, per damunt de tot, la dignitat d'aquest poble", ha afirmat Torra, que ha compartit protagonisme a l'acte amb els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont.

També ha parlat la fins ara portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, que ha ironitzat sobre el Dia de la Hispanitat, en el que es commemora el que, segons el seu parer, "més que la trobada entre dos mons va ser una topada", ja que els espanyols "no van descobrir Amèrica", sinó que "la van conquistar i van sotmetre", ha dit.

"Avui nosaltres no tenim res a celebrar sinó molt a lamentar", ha assenyalat Borràs, que ha apuntat que a Espanya se celebra aquesta jornada "amb una desfilada militar" perquè es tracta segons el seu parer d'una "celebració imperialista, expansionista i bel·ligerant on les hi hagi, amb cabra i tot".

Un dels més aplaudits de l'acte ha estat el candidat de JxCat al Senat, Roger Español, que va perdre un ull l'1 d'octubre del 2017 per l'impacte d'una bala de goma durant les càrregues policials.

"La repressió de l'Estat espanyol no ens ha frenat, sinó que ens ha unit i ens empeny cap endavant", ha subratllat Español, que ha destacat que la unitat sobiranista és un "clam" al carrer.