Borràs qualifica el compte enrere a la sentència de "degoteig emocional absolutament miserable"

La número dos de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha criticat aquest diumenge les filtracions sobre la sentència del procés que hi ha hagut aquests darrers dies a diversos mitjans de comunicació. Ha remarcat que són "inadmissibles" i que "diuen molt poc" de la "salut democràtica" de l'estat espanyol. A més, ha considerat que fan del compte enrere un "degoteig emocional absolutament miserable" i ha avisat que "no es pot jugar així amb la vida de les persones". A les portes del veredicte, Borràs ha dit que sense absolució no hi pot haver solució i ha avisat que inclús amb una sentència absolutòria, ja no es podrien retornar els dos anys de presó preventiva "totalment injusta". Aquest diumenge la candidata de JxCat ha visitat la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt (Urgell).