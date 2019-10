La darrera concentració de Lledoners escalfa motors de cara a la publicació de la sentència

Es respirava un ambient diferent al d'altres diumenge a les immediacions de Lledoners. Tot i que ahir l'actuació de Música per Llibertat, que té lloc cada diumenge al costat del centre penitenciari per reclamar la llibertat dels presos independentistes, no va ser multitudinària, hi havia la sensació de que era el punt de partida de cara les protestes que hi haurà en els propers dies. Tothom tenia la vista posada en la sentència que el Tribunal Suprem, previsiblement, farà pública demà.

L'acte d'aquest diumenge al migdia s'ha convertit en un assaig les mobilitzacions que s'estan preparant davant la probabilitat de que els polítics processats no siguin absolts i hagin de complir penes de presó. Les filtracions del cap de setmana indiquen que seran declarats culpables d'un de delicte de sedició i malversació. El conductor de l'acte, Jordi Pessarrodona, ha batejat l'acte com «l'inici d'un tsunami democràtic», i els discursos i les proclames que cridaven els concentrats han pujat de to amb la intenció d'escalfar motors.

L'acte ha començat amb la lectura d'una carta d'agraïment de Dolors Bassa, l'exconsellera del govern català reclusa a la presó de Puig de les Basses (Figueres), a les persones per que protesten davant del centres penitenciaris per donar suport als independentistes engarjolats. Els crits de «nou esteu sols» o «llibertat presos polítics» es s'han escoltat en diverses ocasions al llarg de l'acte de Música per la Llibertat, que ha aplegat músics d'arreu de Catalunya, majoritàriament de les comarques centrals.



Ironies amb la farola



En la protesta també hi ha hagut moments per a la ironia. A la interpretació del Cant dels Ocells –amb la lletra creada especialment per a concentració setmanal– i a l'Estaca, s'hi ha afegit una versió de la cançó La farola. La lletra d'aquesta peça popular, del cantautor de l'Ametlla de Mar Miquel del Roig, ha estat reinterpretada amb uns versos irònics que es mofaven del paracaigudista de l'Exèrcit de l'Aire que va impactar contra un fanal en plena desfilada militar el Dia de la Hispanitat, al Passeig de la Castellana de Madrid.

Pessarrodona, convertit en aquests actes en l'speaker oficial, ha enardit els assistents amb un dels lemes més escoltats en els protestes de fa dos anys, «els carrers seran sempre nostres». Tothom l'ha seguit. Ràpidament, i continuant amb la ironia, ha canviat el crit pel de «els fanals seran sempre nostres», i ha rematat la broma afirmant: «la realitat supera la ficció. Quan ens pensàvem que no ens podrien sorprendre...».

Pessarrodona, que recentment ha renunciat als càrrecs públics que ocupava a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada i al Consell Comarcal del Bages per discrepàncies amb la direcció d'ERC, ha acabat l'acte afirmant que la situació política ha arribat un punt en què «l'independentisme no renunciarà a una negociació per celebrar un referèndum».

També ha tingut paraules per a Lluís Puig, l'exconseller de Cultura que va marxar de l'estat quan el govern espanyol va intervenir el Govern de la Generalitat en aplicació de l'article 155. Ha explicat que l'havia vist feia pocs dies « i plorava» perquè aquest cap de setmana se celebra la Fira Mediterrània de Manresa, i l'havia de seguir des de la distància. Puig va ser director la mostra teatral.

Pessarrodona havia vist l'exconseller a la Haia (Holanda) com a membre d'una delegació catalana que es va entrevistar amb els grups polítics amb presència al parlament dels Països Baixos. I és que l'ANC que hi ha en aquest estat europeu va aconseguir 60.000 firmes perquè la cambra parlamentària es pronunciï sobre els independentistes que són a la presó. «Els partits estaven interessats en conèixer aquesta realitat. És important perquè és un pas més per internacionalitzar del Procés i és destacable que un parlament es pronunciï sobre el que està passant», va afegir.

La concentració de Música per la Llibertat ha servit per mostrar que l'independentisme està preparat per a la mobilització.