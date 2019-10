Mossos i Policia Nacional desallotgen el Pícnic per la República del vestíbul de l'estació de Sants

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional desallotgen aquest diumenge la concentració del Pícnic per la República al vestíbul de l'estació de Sants de Barcelona. Unes 300 persones s'havien concentrat de bon matí dins l'estació com a protesta davant la imminent sentència del procés amb pancartes, cridant lemes com 'Llibertat, presos polítics' i cantant 'L'estaca'. Els agents van desallotjant d'un a un els manifestants –alguns arrossegant-los o en braços- per la porta principal de la infraestructura barcelonina. Un cordó de seguretat de la Policia Nacional –amb una vintena d'agents- només deixa accedir a l'estació de Sants els viatgers amb bitllets d'AVE. Els concentrats pel Pícnic per la República criden també consignes com 'Buch dimissió', 'Demà tornarem' o 'Ho tornarem a fer'.