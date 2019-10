Uns 500 estudiants tallen l'avinguda de les Bases de Manresa

Uns 500 estudiants han tallat l'avinguda de les Bases de Manresa com a resposta a la sentència de l'1-O, que s'ha fet pública aquest dilluns al matí. Els alumnes s'han concentrat principalment al tram de les Bases entre l'institut Lacetània i la UPC i han col·locat contenidors al mig de la calçada per evitar el pas dels vehicles. Segons ha pogut saber Regió7, hi ha estudiants del Lacetània, de la UPC, de la UManresa i d'altres instituts de Manresa com ara el Lluís de Peguera.

Un cop s'ha fet pública la sentència, professorat del Lacetània ha fet una aturada de 15 minuts fora de les aules del centre manresà. Alumnes consultats per aquest diari han explicat que la voluntat és mantenir la concentració a les Bases fins a quarts de 12 i posteriorment dirigir-se cap a la plaça Major, on a les 12 hi ha convocada una concentració de resposta a la sentència del Suprem, que condemna els independentistes a penes de presó d'entre 9 i 13 anys. És previst que un altre grup d'estudiants concentrats davant la UPC es dirigeixi cap a Lledoners.

A quarts de 12, els estudiants que tallaven les Bases han començat a caminar en direcció a la plaça Bages, ocupant per complet la calçada. Agents de la Policia Local de Manresa han retirat els contenidors que els joves havien col·locat al mig de la via, davant la UPC, per tallar l'avinguda al trànsit.

Des del CDR de Manresa s'ha fet una crida als estudiants a buidar les aules i reunir-se en dos punts de la ciutat per tallar els carrers principals: d'una banda, davant la UPC, on desenes de joves ja tallen les Bases; i, de l'altra, davant el Consell Comarcal del Bages. A les xarxes socials també s'ha fet una convocatòria per dirigir-se massivament a Barcelona des de tots els punts del país.