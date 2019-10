DIRECTE | La publicació de la sentència del procés i les reaccions, minut a minut

La publicació de la sentència del procés ja s'ha fet pública i el Tribunal Suprem ha condemnat els 9 líders independentistes a penes d'entre 9 i 13 anys per sedició i malversació.



El Suprem ha condemnat l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras a 13 anys de presó pels delictes de sedició i malversació; 12 per als exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva i Dolors Bassa pels mateixos delictes; 11,5 per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell per sedició, i 10,5 per als exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull per aquest mateix delicte. Jordi Cuixart i Jordi Sànchez han estat condemnats a 9 anys d'empresonament per sedició.



09.45 h



Rull: "Si haguessin jutjat els fets, ens haurien absolt"

09.40 h

El Tsunàmi Democràtic convoca a tothom a Barcelona

?? TOTHOM A BARCELONA: comença la resposta a la sentència, comença el #TsunamiDemocràtic! ?? A la 13h anunciarem la primera acció! pic.twitter.com/IOf4crJUaO — Tsunami Democràtic (@tsunami_dem) October 14, 2019

09.35 h



13 anys per Oriol Junqueras, la pena més alta

09.30 h

Penes de 9 a 13 anys de presó per als líders independentistes

09.20 h

Els set jutges ja són al Suprem

09.15 h

Jordi Pina i Francesc Homs arriben a Lledoners

09.00 h

Músics per la Llibertat anuncien "un gran concert que donarà la volta al món"

08.40 h

Mitjans de comunicació, molta policia i poca gent a primera hora a Lledoners

08.25 h

Els Mossos restringeixen l'accés a l'estació de Sants

08.19 h

Un centenar de persones van ser ahir a les portes de Lledoners; avui es farà un passadís als advocats

08.12 h

Òmnium convoca una concentració a la seva seu

07.59 h

La Moncloa llança una campanya sobre les "fortaleses" de la democràcia espanyola

"Si haguessin jutjats els fets, ens haurien absolt. Com que han jutjat les idees, ens han condemnat". Així ha valoratla sentència del Tribunal Suprem (TS), que l'ha condemnat a 10 anys i sis mesos de presó. A través d'una piulada a les xarxes socials, Rull ha assegurat que condemnant-los "han condemnat als 2,5 milions de catalans que van votar l'1-O en un dels exercicis més extraordinaris de democràcia que ha viscut Europa el segle XXI". "Ens mantindrem...poble", ha finalitzat.El Tribunal Suprem ha condemnat l'exvicepresident del Governa 13 anys de presó pels delictes de sedició i malversació; 12 per als exconsellerspels mateixos delictes; 11,5 per a l'expresidenta del Parlamentper sedició, i 10,5 per als exconsellersper aquest mateix delicte.han estat condemnats a 9 anys d'empresonament per sedició, mentre que els exconsellersno entraran a la presó perquè han estat condemnats per desobediència a una multa de 60.000 euros.Tots ells estan. La suma de totes les penes s'enfila fins als 99 anys i mig de presó.Ja s'ha fet pública la sentència al líders del procés.. Els jutges, per unanimitat, han descartat el delicte de rebel·lió.Els magistrats del Tribunal Suprem que han jutjat el 'Procés, segons han informat fonts jurídiques a Europa Press.Segons apunten les mateixes fonts consultades, la signatura no està sent un acte unitari i, per tant,Una vegada que la sentència compti amb la signatura dels set magistrats, serà la secretària judicial la que procedeixi a notificar a totes les parts.L'advocat. També ho ha fet l'advocatPina s'ha aturat davant els manifestants que s'han concentrat aquest matí precisament per donar suport als advocats dels presos. Els manifestants els han rebut al crit «d'absolució» i «no esteu sols».han anunciat "un gran concert que donarà la volta al món" com a resposta a la sentència del judici de l'1-O. En un comunicat,, que no han volgut concretar "degut a la situació actual" i "per assegurar-ne la viabilitat".Al comunicat,també demanen a la gent que s'inscrigui a un formulari, on se'ls convida a formar part del concert i es detalla si la persona registrada vol participar al cor, al grup orquestral professional o al d'instrumentistes amateur, mentre també es demana concretar quin és l'instrument que es portarà., segons han informat TMB i fonts del cos policial. Des de Mossos han indicat que hi ha "alguns accessos tancats" i hi ha forta presència policial a la porta principal. A més, TMB ha indicat que ha tallat el transbordament amb la L5 de metro a petició del cos policial i aquest s'ha de fer a través del carrer. D'altra banda, la connexió entre el metro i Rodalies s'ha de fer per la L3. Aquestes mesures són similars a les que ja es van adoptar el passat 1 d'octubre, coincidint amb la el segon aniversari de l'1-O. Aquest diumenge Sants ja va ser escenari de manifestacions davant la imminència de la sentència de l'1-O.Més d'un centenar de persones van protagonitzar ahir a la nit una seguda davant l'accés principal del centre penitenciari de Lledoners , que va durar poc més de mitja hora, en protesta per la situació dels presos polítics. Després de l'acte, els presents es van citar per a avui, dilluns, a les 8.30 h, per fer un passadís als advocats dels dirigents independentistes, que a aquesta hora aniran de nou a l'entrada de la presó a fer-los costat davant la possibilitat que avui es conegui la sentència del judici sobre el procés català., acompanyat de dotzenes de persones. En acabar, es va fer una crida entre els assistents per anar a seure al davant de la porta principal del centre, una convocatòria a la qual van respondre més d'un centenar dels allí presents., 276 un cop es faci pública la sentència del Tribunal Suprem , han anunciat a través de Twitter. També en un missatge a aquesta xarxa social, el president de l'entitat, Jordi Cuixart , ha recordat que porta 727 dies a la presó i ha avisat que "cap sentència" farà que deixin de lluitar pel dret a l'autodeterminació exercint drets fonamentals. "Ho tornarem a fer", ha repetit en referència a la consigna que va llençar durant el judici.Coincidint amb la sentència del Suprem sobre l'1-O el govern espanyol ha llançat aquest dillunsHi apareixen els ministres Carmen Calvo Josep Borrell , Fernando Grande-Marlaska, Isabel Celaá, Nadia Calviño, Luís Planas, Teresa Ribera , José Guirao i Pedro Duque i s'emmarca en lla campanya #EverybodysLand. Aquesta campanya, segons La Moncloa , vol "recordar" aquestes "fortaleses" de la democràcia espanyola al món.