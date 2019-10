Cops de porra dels Mossos contra els manifestants de l'aeroport del Prat

Els Mossos d'Esquadra han respost amb cops de porra a la concentració convocada aquest migdia per Tsunami Democràtic a la T1 de l'aeroport del Prat. En diversos vídeos penjats a les xarxes socials es veu com la policia catalana carrega contra els manifestants reunits al vestíbul l'estació de metro de la T1. El servei de tren i de metro per arribar-hi, però, està interromput per ordre també dels Mossos, segons ha anunciat TMB a través de Twitter. Renfe ha indicat, igualment, que no es permet l'accés a les andanes de l'estació de Sants per anar cap a l'aeroport per "aglomeració de persones", i també ha restringit l'accés a la zona del vestíbul de Rodalies. L'autovia per arribar-hi també està tallada.





Els Mossos ja comencen amb les càrregues a l'Aeroport del Prat. TOTHOM A L'AEROPORT, com us sigui possible. No us atureu.pic.twitter.com/849PBOnAPA — Sergi Pinkman (@sergipinkman) October 14, 2019

L'andana de Passeig de Gràcia pleníssima de gent que va cap a l'aeroport #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/h2TR5Fwpw2 — Aina Torres Rexach (@ainatorres_) October 14, 2019

A primera hora, carrers tallats a Barcelona

Manifestants a la Via Laietana de Barcelona. FOTO: EFE

Els Mossos tanquen el parc de la Ciutadella

Una desena de carreteres estan tallades per protestes per la sentència de l'1-O

La del Prat és la primera gran mobilització decom a resposta a la sentència de condemna al cas de l'1-O. Centenars de persones han fet cas a la crida del col·lectiu a "aturar l'activitat de la T1 de l'" per rebutjar les penes per als encausats.En un comunicat, Tsunami reivindica el caràcter estrictament gandhià i no-violent" de l'acció i del mateix moviment que promou. Així ho diu, a més, en un vídeo que acompanya el comunicat i que ha distribuït per les xarxes. Tsunami, a més, recomana als seguidors acudir a l'aeroport "preparats per passar algunes hores fora de casa seva" i a portar "roba per a la pluja, menjar, aigua i calçat còmode, a més de ràdio convencional i mòbil amb bateria". "I una actitud no-violenta indestructible", afegeixen al comunicat.Les primeres manifestacions contra laestan provocant aquest dillunsen carrers de Barcelona. Les mobilitzacions tallen diversos trams de l'avinguda Diagonal, el Passeig de Gràcia, el Paral·lel, la Via Laietana, la Rambla, la Via Augusta, la Gran Via, la plaça d'Espanya, els carrers Marina, Diputació i Balmes, la Travessera de les Corts o l'avinguda Roma, entre d'altres artèries de la ciutat.La plaça Catalunya ha estat l'espai de confluència de diferents manifestacions i columnes contra la sentència de l'1-O. Els concentrats, 25.000 segons la Guàrdia Urbana, han omplert la plaça i els carrers propers fins que a la una del migdia el Tsunami Democràtic ha fet la crida a omplir l'aeroport. Cartells de 'Tothom a l'aeroport' s'han començat a aixecar d'entre els manifestants que s'han començat a moure per poder-s'hi desplaçar en transport públic. La crida del moviment demana començar un ''cicle de mobilitzacions de desobediència civil no violenta'' i per això demana als manifestants seguir ''en peu de pau''.Els Mossos d'Esquadra han tancat els accessos al parc de la Ciutadella, on se situa el Parlament, i només mantenen obert el de l'avinguda Marquès de l'Argentera, pel qual poden accedir periodistes i treballadors del Parlament i alumnes i personal de l'Institut Públic Verdaguer. Pels voltants de la cambra catalana, en el Passeig Lluís Companys, es troba el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), davant el qual els CDR han convocat una concentració amb el lema "Assenyalem els repressors, assenyalem la (in)justícia", i on Òmnium Cultural també ha cridat a acudir. Al parc es pot entrar, previ permís d'agents dels Mossos d'Esquadra que custodien l'accés, per l'avinguda Marquès de l'Argentera, a pocs metres de l'Estació de França. A l'interior del parc hi ha nombroses tanques.Són la C-16 Sallent , C-17 a Vic i a Seva, C-31 a Verges, C-63 a Santa Coloma de Farners i Anglès i C-66 a la Bisbal de l'EmpordàACN Barcelona .- Les protestes per la sentència de l'1-O estan provocant diversos talls en carreteres. Concretament, hi ha una desena de vies tallades. Es tracta de la C-16 Sallent , la C-17 a Vic i a Seva, la C-31 a Verges, la C-63 a Santa Coloma de Farners i Anglès, la C-59 a Moià, la C-13 a Tremp, la C-66 a la Bisbal de l'Empordà, la Gi-634 a Verges, l'N-240 a Valls i l'N-II a Mataró. L'A-7 a Tarragona ha estat tallada durant uns minuts per mig miler de persones que s'havien concentrat inicialment a la subdelegació del govern espanyol. La protesta ha acabat pocs minuts després de les 12h. Una marxa lenta de vehicles també provoca cues a la C-31 en sentit nord a Palamós.