Absolts dos guàrdies civils acusats d'obligar els clients d'un bar a ficar-se bales a la boca i cantar el 'Cara al sol'

L'Audiència Provincial de Lleó ha confirmat l'absolució de dos guàrdies civils acusats d'obligar els clients d'un bar del municipi de Carrizo de la Ribera (Lleó) a ficar-se bales a la boca i cantar el 'Cara al Sol', tal com va dictar el Jutjat penal número 1.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, la Sala desestima els recursos interposat contra la sentència del Jutjat Penal, que absol els dos agents per als quals la Fiscalia sol·licitava dos anys de presó per un delicte de coaccions.

El Jutjat, en la sentència que ara confirma l'Audiència, considera que "no consta acreditat" que els acusats es posessin d'acord per fer "ostentació de la seva condició" d'agents de la Guàrdia Civil i diguessin "que manaven ells" ni que obliguessin als presents al bar a fumar i a apagar els seus telèfons mòbils, ni que baixessin la persiana del local dient "que d'allà no es movia ningú".

Tampoc consta acreditat, segons el parer de l'Audiència, que passessin a l'interior de la barra i se servissin begudes alcohòliques posant música a l'ordinador del local, inclòs l'himne falangista 'Cara al sol', ni que traguessin les seves armes reglamentàries amb els seus carregadors per forçar els presents a introduir-bales a la boca i a les begudes.