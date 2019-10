Manresa reparteix 8.000 persones entre la caserna i la Policia per dir «no» a la sentència

La plaça de Sant Domènec va acollir l'acte convocat i desconvocat per Òmnim, on es van llegir manisfestos denunciant l'atac contra els drets fonamentals que suposa la sentència

La intenció era passar per davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa com en anteriors manifestacions, però dues furgonetes dels Mossos aparcades de través a l'alçada del carrer del Dibuixant Joan Vilanova ho van impedir. Això va encendre els ànims d'alguns manifestants, i es van generar un parell de moments de tensió que no van anar més enllà d'unes quantes empentes, algun cop de porra per part dels agents i una bona colla d'insults.

Unes 8.000 persones, segons càlculs dels Mossos, van participar, ahir, a la manifestació convocada per Òmnium, la part de la plaça de Sant Domènec, i els CDR, la que va portar la gentada en dues columnes cap a la Guàrdia Civil i cap a la Policia Nacional. L'objectiu, mostrar el seu rebuig per la sentència contra els presos independentistes.

La concentració va començar a 2/4 de 8 del vespre, si bé una estona abans Sant Domènec ja estava ple, i va acabar a pocs minuts de 2/4 d'11 de la nit, quan es va desfer el cordó policial que en tot moment va controlar que la gent no pogués ni tan sols a acostar-se a la caserna de la carretera de Cardona, de l'interior de la qual, quan rere el cordó quedava un centenar llarg de persones que es resistien a marxar, en van sortir i marxar en direcció sortida ciutat fins a deu vehicles del cos militar.

A la plaça de Sant Domènec, on la Policia Local va calcular que s'havien aplegat unes 6.000 persones, que també omplien una part de la Muralla, el lema va ser «Reincidència!». Ho deien les cartolines que es van repartir, mentre que una pancarta deia «Ho tornarem a fer. Manifestar-nos. Expressar-nos. Mobilitzar-nos. Votar». A primera fila, es van aixecar fotos dels empresonats i exiliats. Seguidament, Llorenç Planas, Aina Font i Jordi Corrons van llegir tres manifestos que van coincidir en el missatge, segons el qual la sentència no només ataca els independentistes sinó que el que pretén és atemorir la societat civil perquè renuncïi als seus drets. «No se'n sortiran», va cridar Planas micròfon en mà.

Abans de la lectura del manifest unitari d'Òmnium a càrrec de Font, Imma i Àngels Serra van interpretar el Què volen aquesta gent? de Maria del Mar Bonet. El manifest conjunt declara que «la sentència només busca venjança». Hi va haver crits d'«independència», el cant dels Segadors i les paraules de Corrons, president de l'entitat al Bages-Moianès, insistint que la sentència «és l'atac més important als drets fonamentals que hem vist en democràcia».

Amb la concentració desconvocada per Òmnium des del remolc que va fer d'escenari, hi va haver uns moments de desconcert fins que la gent va saber on anar.

Al carrer del Bruc amb el de Barcelona, la gentada es va dividir per continuar cap a la caserna, per una banda, i cap a la Policia Nacional, per l'altra. Custodiat per efectius dels Mossos, en aquest darrer punt també hi va haver moments de tensió quan algú va tirar globus de colors a la façana i la força de la gent empenyia els assistents cap a la comissaria. No va augmentar. A les 9 es va desconvocar i els efectius es van traslladar a la caserna, on hi havia més gent i on es van afegir dos vehicles més per protegir-la, i els agents, entre Mossos -ARRO i Mossos convencionals, entre els quals el cap del cos a la Catalunya Central, Josep Lluís Rossell- i Policia Local, van superar la vintena.

Carrers tallats, multitud de proclames -entre les quals la que vaticinava que «aquest edifici [referint-se a la caserna] serà una biblioteca», «serà una discoteca» i «serà habitatge social»; un taüt pintat amb les lletres «RIP Justícia» col·locat damunt d'un cotxe dels Mossos que va generar aplaudiments, i, cap al final de la nit, quan ja havia marxat molta gent, el llançament de llaunes, un globus amb pintura, una pedra i boles de paper volant pels aires, inclòs algun avió de paper, van acomiadar una jornada especialment llarga i intensa.