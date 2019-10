El Parlament Europeu torna a prohibir l'entrada a Puigdemont

El Parlament Europeu ha tornat a prohibir l'entrada a l'expresident i eurodiputat electe de JxCat, Carles Puigdemont. La decisió s'ha pres, segons han confirmat fonts de l'Eurocambra, arran de la reactivació de l'euroordre per part del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena. El Parlament Europeu ja va vetar l'entrada a Puigdemont durant la primera petició de Llarena per extradir-lo, i va aixecar la prohibició així que es va retirar l'euroordre. Puigdemont entra habitualment a l'Eurocambra com a visitant, i la setmana passada, per exemple, hi va fer reunions amb la Plataforma Diàleg UE-Catalunya.

En canvi, el líder de JxCat no ha pogut encara recollir les credencials d'eurodiputat, ja que Espanya no el va incloure a la llista d'eurodiputats oficials. El seu cas, com el del líder d'ERC Oriol Junqueras, s'haurà de resoldre al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Puigdemont va presentar una demanda contra l'expresident de la cambra, Antonio Tajani, per no reconèixer-lo com a eurodiputat electe.