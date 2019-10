Trump anuncia sancions contra càrrecs públics del Govern de Turquia

El president dels Estats Units, Donald Trump, va anunciar ahir la imposició de sancions contra càrrecs públics i antics càrrecs públics del Govern de Turquia en represàlia per l'ofensiva militar llançada per Ankara al nord-est de Síria.

«Aviat promulgaré una ordre executiva (decret) per autoritzar la imposició de sancions contra càrrecs actuals i anteriors del Govern de Turquia i qualsevol persona que contribueixi a les accions desestabilitzadores de Turquia al nord-est de Síria», va informar Trump en un comunicat formal de la Casa Blanca.

Les sancions inclouen, a més la reimposició d'aranzels del 50% a les importacions d'acer turc, la tarifa més gran aplicada aquest mateix any, i la suspensió «immediata» de les negociacions per a un acord comercial bilateral.

L'ofensiva, anomenada per Turquia Operació Font de Pau, va començar amb bombardejos aeris i d'artilleria als quals va seguir una operació terrestre, dies després que el president nord-americà, Donald Trump, donés un gir de 180 graus a l'aliança de Washington amb les milícies kurd-àrabs de les FDS, fins llavors un aliat clau en la lluita contra Estat Islàmic, i retirés les seves tropes de la zona, donant llum verda a Turquia per la seva ofensiva.

Des de llavors, la majoria dels països de la comunitat internacional han carregat contra Turquia advertint que l'ofensiva militar podria tenir un impacte negatiu contra la lluita contra l'organització terrorista.

L'Exèrcit sirià va començar a desplegar-se ahir en diversos punts clau del nord-est de Síria després de l'acord amb líders kurds sirians per contrarestar l'ofensiva.

D'altra banda, un portaveu de l'Administració Autònoma del Nord-est de Síria, Luqman Ehme, va subratllar que l'acord aconseguit amb el Govern central sirià per al desplegament de tropes al nord-est del país es limita únicament a la defensa enfront de l'ofensiva de Turquia.

Ehme va explicar en una entrevista concedida a la televisió kurdoiraquiana Rudaw que «és responsabilitat de l'Exèrcit la protecció de les fronteres de Síria». «El nostre acord amb Damasc amb la mediació de Rússia és per al desplegament de l'Exèrcit a la frontera del nord de Síria», va explicar el portaveu.

«Únicament hem demanat el desplegament de l'Exèrcit sirià a la frontera nord per aturar l'ofensiva turca i la massacre de la nostra nació», va afegir, i alhora va denunciar la intenció «exterminadora» de Turquia.

«És un acord militar. No s'ha abordat ni pactat res més amb ells. Fins que hi hagi un acord polític final amb Damasc, l'administració autònoma seguirà proporcionant serveis com col·legis, hospitals, municipis», va explicar.

L'acord, va explicar Ehme, inclou la protecció de Derik a Sari Kani i de Gre Spi a Manbij. A més preveu la protecció del cantó de Afrin, pres per la força per Turquia i els seus aliats sirians al març de 2018, un cop siguin expulsades les forces proturques.