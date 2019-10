Segueix en directe la segona jornada de protestes contra la sentència a Catalunya

Nova jornada de manifestacions a Catalunya aquest dimarts, un dia després de la resolució de la sentència del Tribunal Suprem que condemna a gairebé 100 anys de presó els líders independentistes. Després d'un dilluns marcat per les protestes i manifestacions multitudinàries arreu del país i també a la Catalunya Central, les mobilitzacions no s'aturen.



El bloqueig de l'aeroport del Prat va ser la primera gran proposta del Tsunami Democràtic, que ja n'ha anunciat una nova per avui. La jornada, però, ha començat amb diferents talls de carretera i vies de tren.



A Regió7 pots seguir en directe tota la informació relacionada amb les reaccions i les mobilitzacions populars al país, amb especial atenció al que passa a la Catalunya Central.





13.05 h

Les imatges dels estudiants manresans tallant l'eix Transversal

12.55 h

Tallada la C-25 a Manresa en ambdós sentits

? Tallada la C-25 a Manresa en ambdós sentits per manifestació — Trànsit (@transit) October 15, 2019

12.40 h

La CGT demana la dimissió de Buch i Marlaska per la "violència policial"

12.30 h

Puigdemont demanarà la restitució dels seus drets com a diputat del Parlament

12.25 h

Tallada la C-63 a l'altura d'Anglès

12.20 h

Tallada l'N-260a a Olot per una manifestació

12.00 h

El pare de Junqueras tem no veure'l mai lliure

11.50 h

Santi Vila: "Som més amics després del judici"

11.40 h

Recuperat el servei ferroviari a Puigcerdà

11.30 h

Reoberta l'N-141e a Bescanó

11.20 h

Estudiants de diferents instituts tallen el trànsit a la plaça Bages de Manresa

11.00 h

Actualització de carreteres afectades

? (Actualització 11.00 h) 3 CARRETERES tallades per manifestació:



? C-17 a Gurb @transitc17 (desviaments per interior de Vic)

? C-25 a Gurb @transitc25 desviaments per Vic en sentit Lleida, i per la C-25d cap a Girona)

?N-141e a Bescanó — Trànsit (@transit) October 15, 2019

10.55 h

El manifestant ferit a l'aeroport ha perdut l'ull

10.50 h

Anunciades noves mobilitzacions per aquesta tarda

?????? Que continuï la mobilització!



?? Avui, 15-O, a les 19 h

?? Delegacions del Govern espanyol a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

?? També a Vic, Tortosa, Terrassa, Puigcerdà, Girona i Igualada. Consulta la teva territorial per a més detalls!#ObjectiuIndependència pic.twitter.com/RHrk2yKMfh — Assemblea Nacional ?? (@assemblea) October 15, 2019

10.45 h

Afectada la línia R3 de RENFE a Puigcerdà per un incendi a les vies

10.40 h

Els Mossos desallotgen les persones que tallaven la C-65 a Cassà de la Selva

10.20 h

Grande-Marlaska assegura que s'investiga el Tsunami Democràtic

10.10 h

Tallen la C-66 a Celrà

10.05 h

Interrompuda la circulació de trens a Mataró per una protesta convocada pels CDR

10.00 h

Una protesta talla l'N-141 a Bescanó

09.50 h

Uns 200 estudiants tallen la C-25 i la C-17 a Gurb

Centenars d'estudiants de Manresa han tallat aquest dimarts al matí el trànsit a Manresa.i han tallat la via en els dos sentits de la marxa a l'altura de l'avinguda Universitària.La protesta ha començat a quarts d'11 del matí a la, a càrrec d'alumnes de l'institut Lluís de Peguera. Estudiants d'altres centres educatius manresans s'han anat sumant a la manifestació. Tocades les 12 del migdia, els concentrats que tallaven el trànsit a la plaça Bages han començat a desfilar per les Bases de Manresa en direcció a la plaça de la Creu.Laha demanat la dimissió del conseller d'Interior,, i del ministre d'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska, després de la "violència policial" d'aquest dilluns en el marc de les protestes per la sentència de l'1-O. De la mateixa manera, ha reclamat la dissolució de l'Àrea de Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos i de les Unitats d'Intervenció Policial (UIP) de la policia espanyola. El sindicat ha criticat, en al·lusió a les pilotes de goma que la mateixa policia espanyola ha reconegut que va fer servir. A més, ha criticat "agressions criminals de policies colpejant amb la porra directament al cap a persones que no feien absolutament res".El sindicat ha apuntat també que la. Ha apuntat que hi ha un jove ferit en un ull i que una furgoneta de la Brimo "va continuar movent-se malgrat tenir dues persones enganxades al paraxoc". "Si no haguessin aguantat, els haurien passat per sobre", ha assegurat CGT.Foto: Angel Garciacom a diputat del Parlament després que el Tribunal Suprem l'hagi aixecat la suspensió. Després que el jutge del Suprem Pablo Llarena hagi emès una nova euroordre contra ell sota els delictes de sedició i malversació, Puigdemont ha assegurat que la justícia espanyola haurà "d'explicar el canvi de delicte" pel qual es demana la seva extradició., ha assegurat durant una protesta per la sentència amb eurodiputats davant l'Eurocambra. A més, Puigdemont ha insistit que "està i estarà sempre a disposició de la justícia belga".Un grup de persones talla. En total hi ha quatre carreteres afectades per manifestacions . Uns 200 estudiants tallen la C-17 a Gurb, a Osona, en el punt on conflueix amb la C-25 . A més, el trànsit també està interromput a l'N-260a a Olot.Un grup de persones. En total hi ha tres carreteres afectades per manifestacions. Uns 200 estudiants tallen la C-17 a Gurb, a Osona, en el punt on conflueix amb la C-25.a Cassà de la Selva. Finalment ha quedat reoberta després que un altre grup de manifestants la tornés a ocupar.Artur Junqueras, pare de l'exvicepresident Oriol Junqueras , tem no veure'l mai en llibertat, ha dit. En declaracions a TV3 , ha reconegut que es va ensorrar quan va conèixer la pena de presó de 13 anys.Junqueras ha explicat que el seu fill sempre. En tot cas, ha opinat que "estar així a la gàbia segur que l'ha d'afectar", i ha assegurat que sempre ha estat "molt orgullós" del seu fill, "que ho suporta d'aquesta manera tan digna".L'exconseller l'Empresa i ConeixementEn una entrevista a l'Ara, ha afegit però que els seus arguments van ser exculpatoris i que "son més amics després de judici". Pel que fa a la sentència del Tribunal Suprem (TS) que condemna els líders independentistes a penes de presó d'entre 9 i 13 anys, Vila diu que no arriba a creure's l'abast de la resolució judicial i que no podia imaginar conseqüències "tan terribles"., ha afegit.Una crema d'objectes entre els quals hi havia neumàtics i palets sobre les vies del tren ha interromput la circulació de trens al tram entre Puigcerdà i Urtx de la línia R3 de Rodalies de Catalunya . El CDR de la Cerdanya ha reivindicat l'acció a través de Tuiter per protestar contra la sentència del judici de l'1-O.. Al no haver patit danys la infraestructura s'ha recuperat el servei de trens.. En total hi ha tres carreteres afectades per manifestacions. Uns 200 estudiants tallen la C-17 a Gurb, a Osona, en el punt on conflueix amb la C-25. Ja es comencen a registrar cues en aquest punt. Els Mossos d'Esquadra han carregat per dispersar una seixantena de persones que tallava la C-65 a Cassà de la Selva.DiferentsEls alumnes del Lluís de Peguera han començat la protesta i s'hi han afegit estudiants d'altres centres.La Secció de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa ha comunicat que el servei de transport públic de bus així com altres serveis de transports públicsque s'estan produint a diversos punts de la ciutat. Els servei es manté amb desviaments puntuals alternatius i amb afectacions a diverses parades.BTV Notícies ha confirmat que. Va rebre l'impacte d'una, ja que els Mossos d'Esquadra no en poden utilitzar i disparen projectils de foam.durant la protesta del dilluns a la terminal T1 de l'aeroport del Prat. Fonts del cos argumenten que, com així van fer.La prohibició de l'ús de pilotes de goma es va impulsar després queper una pilota de goma a la vaga general del 14 de novembre del 2012 i va entrar en vigor el 30 d'abril de 2014.Firma. Angel GarciaL'Assemblea i Òmnium Cultural han anunciat noves mobilitzacions per aquest dimarts a la tarda. Concretament, crida a fer una. També hi haurà concentracions a poblacions de la Catalunya Central com Puigcerdà i Igualada . La crida és a les 19.00h.Circulació interrompuda a la línia R3 de Rodalíes entre Puigcerdà i la Molina . Els manifestants han encès troncs a la via.Els agents han fet un cordó i han anant avançant empentant els manifestants cap a la carretera que va cap a Cassà, de forma que quedés lliure la C-65. Els concentrats, una seixantena, han marxat sense oposar resistència. Un cordó d'uns 25 agents vigila ara que no tornin a ocupar la carretera. S'han desplaçat fins a aquest punt cinc furgonetes d'antiavalots i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius.El ministre de l'Interior en funcions,. "Acabarem sabent qui hi ha al darrere", ha avisat aquest dimarts al matí en una entrevista a TVE. Segons Grande-Marlaska, la protesta a l'aeroport del Prat va ser un "acte il·legítim de tractar de bloquejar una infraestructura crítica" i ha opinat que "així no s'exerceixen drets". El ministre de l'Interior ha advertit que ocupar un aeroport "no és cap broma" sinó que és "una conducta criminal seriosa en la qual es posen en risc molts béns del conjunt de la societat".. "La proporcionalitat és més que manifesta, només cal veure el llançament de tanques i extintors a l'aeroport del Prat, transcendia una manifestació pacífica", ha dit.Un grup de personesper protestar per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. En total hi ha cinc carreteres afectades per manifestacions . A la demarcació de Girona hi ha també la C-65 a Cassà de la Selva i la N-141e a Bescanó. D'altra banda, uns 200 estudiants tallen la C-17 a Gurb, a Osona, en el punt on conflueix amb la C-25 Lasegons ha informat Renfe , Un grup de persones ocupa la zona de vies. El tall afecta els trens de les línies R1 i RG1 de Rodalies , que inicialment circulaven per via única al seu pas per aquesta estació, però que ara ja no poden circular. Els manifestants, convocats pels CDR, també han tallat l'N-II davant de l'estació en els dos sentits de la marxa.Un grup de persones tallen aquest divendres, al quilòmetre 110, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. A la demarcació de Girona continua també tallada la C-65 a Cassà de la Selva per protestar per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, que es va fer pública dilluns.Unsper protestar per la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O. Els manifestants porten estelades i cartells amb el lema 'Help Catalonia'. Poc a poc van arribant més persones per participar en la protesta i ja es comencen a registrar cues en els dos sentits de la marxa.