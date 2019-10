Trenta detinguts i 125 ferits durant la jornada de protestes de dimarts a Catalunya

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 125 persones durant la jornada de protestes de dimarts, 74 de les quals a Barcelona. En total es van evacuar 18 persones a centres mèdics, cap greu.

Dels 74 atesos a la capital catalana, 66 van ser donats d'alta en el mateix lloc i 8 van ser traslladats. A Gurb es van atendre 14 persones, amb un trasllat; a Lleida hi ha registrades 15 assistències, amb un trasllat; a Tarragona el SEM va atendre 11 persones, amb sis afectats donats d'alta in situ i cinc trasllats; a Girona la xifra va ser de 7 assistències, incloent dos evacuats a centre mèdic; a Sabadell es van atendre dues persones, amb un trasllat, i a Mollet del Vallès dues més, les dues donades d'alta en el lloc.

Els aldarulls que es van produir dimarts al vespre i a la nit en diferents punts de Catalunya van acabar amb 30 detinguts i 43 mossos d'Esquadra ferits. Hi ha 14 arrestats a Tarragona, 8 a Lleida, 6 a Barcelona, 1 a Sabadell i 1 més a l'Ametlla del Vallès, segons han informat a l'ACN fonts policials. Les detencions s'han fet per motius diversos, com ara desordres públics o atemptats a agents de l'autoritat.