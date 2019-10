Un de cada tres barcelonins diu que va patir algun delicte l'any passat

El 31,8% dels barcelonins afirma haver estat víctima d'un delicte durant l'any 2018, segons l'Enquesta de Victimització 2019, que ha elaborat l'Ajuntament de Barcelona. Es tracta de l'índex de victimització més alt de tota la sèrie d'aquesta enquesta, amb dades des del 1983. L'enquesta es va fer entre el 3 de juny i el 23 de juliol. L'any anterior, l'índex de victimització es va situar en el 25,9%. Per districtes, l'Eixample encapçala el rànquing amb el 25%, seguit de Ciutat Vella (21%), Sant Martí (16,5%), Sants-Montjuïc (10,1%), Sarrià-Sant Gervasi (6,9%), Sant Andreu (5,7%), Gràcia (4,6%), Nou Barris (4,0%), Les Corts (3,4%) i Horta-Guinardó (2,8%). El 44,3% afirma que el fet delictiu va tenir lloc en el mateix districte de residència.

Per sexes, l'índex de victimització és lleugerament superior entre les dones (32,7%) que entre els homes (30,8%). El 25,3% es consideren fets delictius consumats, mentre que el 17,3% fets no consumats, com ara un intent de robatori.

La majoria dels fets delictius esmentats a l'enquesta són en la seguretat personal, el 23,8%, amb una diferència considerable entre homes (20,4%) i dones (26,8%). Entre aquests delictes, els més alts són els robatoris de bossa o cartera (9,9); seguits de l'intent d'aquests robatoris (9,3); l'intent de robatori del telèfon mòbil (4,7); intimidació, coacció o amenaça (4,3), i robatori del telèfon mòbil (4,0). Les agressions sexuals són el tercer delicte per la cua (0,7).

El 23,8% dels fets contra la seguretat personal es produeixen en un carrer transitat. I quan tenen lloc en transports públics, l'11,3% és en línies de bus, mentre que el 8,5% en el nus de transport del passeig de Gràcia. Pel que fa a l'índex de denúncia, se situa en el 18,4%, el més baix des del 2014. En els últims anys sempre s'havia situat per sobre del 20%. Els principals motius per no denunciar és que «la policia pot fer poca cosa» i que «confia poc en la justícia».

Pel que fa a la percepció de la seguretat, se situa en el 5,2 en el cas de la ciutat, per sota del 6,3 de l'any passat. Pel que fa al barri, està en el 5,9, també més baix que el 6,5 de l'any anterior. El 16,5% assegura haver patit personalment algun conflicte de convivència al barri, per sobre del 14,7% de l'any anterior. Els principals conflictes són de soroll amb els veïns, de soroll al carrer i altres conflictes amb els veïns de l'escala. En canvi, sobre si hi ha conflictes per la situació política, la dada és zero. El 61,9% qualifica de bona i el 18,9 de molt bona la relació amb el veïnat.