Buch atribueix la violència a «grups antisistema»

El conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que en la reunió d'urgència del Govern al Palau de la Generalitat no va veure "desunió" ni una esquerda en la confiança cap als Mossos. En una entrevista a Catalunya Ràdio, després del tercer dia d'aldarulls a Catalunya com a conseqüència de la sentència del procés, Buch ha atribuït la violència a "grups antisistema". D'altra banda, ha argumentat que no es pot dir a la policia nacional quin tipus de dispositius han d'utilitzar encara que el Parlament hagi prohibit les pilotes de goma i els Mossos no les utilitzin. Preguntat per la furgoneta dels Mossos que va arrossegar una persona darrere d'un contenidor a Tarragona, el conseller ha dit que s'analitzaran les imatges, com ho faran amb totes, i que no pot dir si van veure que hi havia o no una persona.

El conseller ha diferenciat totalment els "grups antisistema" que busquen violència del moviment independentista, que en els darrers anys s'ha manifestat pacíficament. "No tenen res a veure", ha volgut remarcar Buch.

"No podem deixar que algú pretengui utilitzar aquests grups violents i antisistema per calumniar i perseguir l'independentisme, que sempre ha sigut cívic", ha defensat el conseller de l'Interior.

Preguntat per si al Govern hi ha conflicte sobre l'actuació dels Mossos, Buch ha explicat que en la reunió d'urgència al Palau de la Generalitat d'ahir al matí amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, entre altres, no va notar "dubtes, ni problemes" com podria ser "desunió". Tot i així, no ha volgut entrar en les valoracions que hagin pogut fer els partits, com per exemple ERC, que ha demanat "responsabilitats" per les actuacions policials "injustificades". "No vaig notar una esquerda en la confiança cap als Mossos", ha conclòs. I sobre les peticions de dimissió, li ha tret importància recordant que no és el primer ni serà el darrer conseller d'Interior a qui se li demana la dimissió.

Tot i que el Parlament va aprovar una ordre directa als Mossos que "limita" les pilotes de goma i autoritza els dispositius foam, el conseller ha explicar que han demanat que la policia nacional faci un ús "restringit, puntual i concret", però que en cap cas poden dir-los amb quins dispositius han d'actuar.

Pel que fa al partit entre el Barça i el Madrid previst per al 26 d'octubre al Camp Nou, el conseller ha assegurat que ara per ara "no hi ha cap dada" que indiqui que no es pot garantir la seguretat d'aquest esdeveniment. D'aquesta manera, s'ha referit a la petició de la Lliga perquè el partit es traslladi al Bernabéu.