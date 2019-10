Quin dia sabràs si t'ha tocat estar a la mesa electoral el 10-N?

Encara que la situació actual que viu Catalunya dificulta pensar a llarg termini, les eleccions del 10-N a Espanya s'acosten i, a falta de menys d'un mes pels comicis, ja es comencen a gestionar alguns aspectes de la jornada. Un d'ells és la temuda formació de les meses electorals. Per a la selecció dels membres de les meses, el règim electoral estableix que s'han de realitzar entre 25 i 29 dies després de la convocatòria de les eleccions, que en aquest cas es va fer el passat 24 de setembre.

Així, en el cas de les eleccions del proper novembre, el marge per escollir les meses aniria del 19 al 23 d'octubre, però la Junta Electoral Central ha ampliat el termini per a la realització del sorteig i l'ha deixat establert en el període comprès entre el 15 i el 23 d'octubre. La notificació a la gent que li toqui es fa durant els 3 dies posteriors al sorteig, de manera que ja podrien començar a arribar les cartes als "afortunats", i com a molt podria ser el dia 26.



Manresa farà el sorteig el 21 d'octubre

Tot i que l'Ajuntament de Manresa ha celebrat un ple aquest dijous, ha trobat oportú deixar el sorteig per aquest dilluns, en un ple extraordinari que se celebrarà a la una del migdia al Saló de Sessions de la Casa Consistorial. Segons han explicat en un comunicat, no han trobat «convenient» fer-ho avui perquè la notificació s'escauria en cap de setmana. D'aquesta manera, els ciutadans manresans rebran l'avís entre el dimarts 22 i el dijous 24, la setmana vinent.