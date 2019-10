Merkel i Macron diuen que l'acord del Brexit es tancarà d'aquí a poc

El president de França, Emmanuel Macron, i la cancellera d'Alemanya, Angela Merkel, van mostrar-se ahir confiats que és qüestió «d'hores» que Brussel·les i Londres tanquin l'acord que permeti un Brexit ordenat a final de mes.

«Comparteixo l'esperança, la voluntat, de poder negociar un acord que espero que puguem assolir en les pròximes hores. En tot cas, els ressons que ens arriben avui són positius», va declarar Macron en una roda de premsa conjunta amb Merkel després d'una reunió a Tolosa.

Merkel, per la seva banda, va assegurar que creu que «serà possible aconseguir un acord» a temps perquè sigui aprovat pels líders de la Unió Europea en la cimera d'avui i eviti un trencament caòtic el proper 31 d'octubre.

«Pel que he sentit en els últims dies penso cada vegada més que aconseguirem aquest acord», va insistir Merkel, que va definir la fase de negociació com «l'esprint final».

Tant Merkel com Macron, van aprofitar la reunió per destacar la tasca del negociador europeu per al Brexit, l'excomissari francès Michel Barnier, del qual van subratllar la seva determinació durant els gairebé dos anys de negociació i la seva capacitat per protegir la «unitat» dels Vint en aquesta crisi.

Les declaracions de Macron i Merkel van tenir lloc al mateix temps en què els equips negociadors intentaven tancar un acord contrarellotge que pugui ser examinat avui pels caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea.

Barnier, a Brussel·les, va reunir-se a última hora de la tarda amb els ambaixadors dels Vint, primer, i amb el grup del Parlament europeu encarregat del Brexit, després, per fer balanç de la situació.

Els contactes són fonamentals de cara a dissenyar una salvaguarda irlandesa alternativa a la qual ja va negociar la UE amb l'anterior primera ministra britànica, Theresa May, i que l'executiu de Boris Johnson rebutja de ple.

El bloc europeu considera irrenunciable aquesta xarxa de seguretat perquè protegeix la integritat del Mercat Únic i evita la reintroducció d'una frontera física entre les dues Irlandes, però està disposat a modificar el seu disseny si garanteix un sistema robust per al control duaner amb Irlanda del Nord.

Passi el que passi en les pròximes hores, encara que els negociadors assoleixin un acord que satisfaci les dues parts, no es podrà donar per fet que és viable fins que superi el vot del Parlament britànic i del Parlament Europeu.

Westminster, que ja ha tombat el primer acord de divorci tres vegades, podria votar-lo dissabte, mentre que l'Eurocambra ho portaria a la sessió plenària de la setmana que ve.